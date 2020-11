Central de Reservas lanza los seguros de viaje para poder seguir soñando con escapadas y vacaciones Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 12:21 h (CET) Novedosos y revolucionarios seguros de viaje que permiten reservar sin riesgos futuras escapadas y vacaciones. Seguros anti Covid-19, seguros de anulación, seguros de asistencia sanitaria, multirriesgo o seguros que garantizan el mejor precio hasta la misma fecha del viaje. Reservas con tranquilidad 100% asegurada En estos días en los que no se tiene del todo claro si se podrá disfrutar de ese próximo puente en el destino soñado, o de si se podrá viajar esta próxima Navidad, o disfrutar este invierno de la nueva temporada de nieve y esquí, es el momento de seguir soñando y haciendo planes pero con la seguridad y precaución que actualmente se necesita. Ante esta situación, muchos son los que se lo piensan dos veces antes de reservar su próxima escapada por miedo a lo que pueda pasar y, frente a ello, la empresa aragonesa Centraldereservas.comha tomado la delantera ofreciendo a sus clientes nuevos y variados seguros de viaje, con amplias coberturas, para reservar con tranquilidad 100% asegurada.

Seguros de anulación con garantías anti Covid-19, para poder añadir a todas las reservas y continuar así planificando los tan deseados días de descanso, diversión o desconexión. La actualidad está como está, pero en Centraldereservas.com tienen claro que sus clientes siguen necesitando soñar con sus vacaciones. Y, por eso, han lanzado al mercado en un tiempo récord seguros de todo tipo que garantizan las mejores coberturas para reservar sin riesgos y con la tranquilidad que a día de hoy se necesita.

Y es que un seguro anti Coronavirus es, hoy en día, lo más novedoso y necesario a la hora de contratar viajes. Con cancelación por diagnóstico positivo en Covid-19 incluida, amplia cobertura de gastos médicos derivados de la Covid-19, prolongación de estancia por cuarentena y gastos derivados de la realización de la PCR cubiertos, estos seguros se han convertido en inseparables para muchos viajeros a la hora de reservar.

Además, disponen también de uno de los seguros más revolucionarios del mercado en la actualidad, el seguro Better&Best. Gracias a este seguro se monitoriza el precio de la reserva para que, si las tarifas bajan después de haber contratado el viaje, baje también automáticamente el precio de la reserva,

¿Por qué no seguir soñando con esa escapada rural o a la nieve? Ahora es posible hacerlo sin correr riesgos gracias a los 6 seguros diferentes que ofrece en sus reservas Centraldereservas.com. Seguros que cubren las necesidades de los diferentes tipos de viajes y que, unidos a las políticas de cancelación flexibles que ofrecen en su web, permiten pensar en, por ejemplo, anticipar esa reserva de verano para conseguir tarifas más ventajosas.

Flexibilidad en las cancelaciones y seguros como el Better&Best, elMultiasistencia Basic o su potente seguro de anulación, animarán a los viajeros a seguir reservando sin sufrir después los típicos nervios por si surge algún imprevisto antes o durante su escapada. Solo es necesario leer bien lo que cada seguro incluye y escoger el que más se adapte a cada viaje. De este modo, los viajeros podrán aprovecharse de los siempre bienvenidos descuentos de reserva anticipada que ya tienen a su disposición en su página web y que no siempre se encuentran a última hora.

Se abre así una nueva era dentro de esta complicada situación actual, en la que se elimina el posible miedo al “¿Y si…?”, para dar paso a las reservas seguras con cancelaciones flexibles y con las mejores garantías y coberturas. En Centraldereservas.comse ponefreno de este modo al receso que pueda afectar a las reservas de viajes, para poder volver a soñar con las vacaciones con total tranquilidad.

Sobre Centraldereservas.com

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento y viajes online, con más de 2.000.000 alojamientos y 175.000 vuelos disponibles en todo el mundo y con 20 años de experiencia en el sector. La empresa, que en 2019 facturó más de 79 millones de euros, basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidadísima atención al cliente y una inversión en I+D+i. Centraldereservas.com está agilizando su expansión por todo el mundo a través de los portales internacionales www.reserving.com. En el 2017 comenzó a apostar además por incluir servicios extra en sus reservas (como forfaits, accesos a parques temáticos y acuáticos, traslados, excursiones, city tours…) y en 2018 amplió su oferta con la venta de vuelos. La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene otras dos oficinas en la ciudad de Zaragoza. En Centraldereservas.com cuentan con un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje, y no tengan que preocuparse de nada más. Lo que empezó siendo un proyecto en el que participaban pocas personas se ha convertido en una empresa de más de 150 trabajadores desde la que se ofrecen al cliente alojamientos, vuelos, viajes y servicios añadidos en todo el mundo.

