Europastry se compromete a utilizar trigos sostenibles Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 10:45 h (CET) La compañía quiere liderar la transformación del sector panadero para luchar contra el cambio climático utilizando materias primas 100% sostenibles. Europastry tiene como objetivo de cara al 2021, reducir un 36% su huella de carbono, un 28% el consumo de agua y un 8% el consumo del gas. Actualmente, la compañía solo utiliza energía eléctrica proveniente de fuentes renovables Para Europastry, compañía especialista en masas congeladas panaderas, el futuro de la alimentación tiene que ser sostenible para poder luchar contra el cambio climático. Por eso, está implementando acciones que permitirán transformar el sector de la panadería y hacerlo todavía más sostenible. Un sector, en el que la sostenibilidad está estrechamente ligada a las buenas prácticas en la siembra, cultivo y molienda de los cereales que se utilizan para elaborar los productos panaderos (el 70% de las emisiones de C02 provienen de la siembra y el cultivo del trigo).

Una de estas acciones es el compromiso de utilizar trigo 100% sostenible. ¿Esto qué implica? La implementación de buenas prácticas con los agricultores locales, el uso de semillas certificadas, la reducción del uso de fertilizantes, la rotación de cultivos y la trazabilidad desde el campo a la mesa. Para identificar todos los productos elaborados con estas premisas, Europastry ha creado el sello “Trigo Responsable”. De hecho, a día de hoy se dedican 5.300 hectáreas a este cultivo y la compañía tiene el compromiso de que en 2025, sean 20.000.

Pero el compromiso de Europastry con la sostenibilidad no acaba aquí. El objetivo es implicarse en la transformación sostenible planeta y para ello la compañía se ha marcado importantes objetivos de cara al año 2021: reducir el 36% de emisiones de su huella de carbono, el 28% del consumo de agua y el 8% del consumo de gas con respecto a este año.

Esta transformación sostenible parte del propósito como empresa. En palabras de Jordi Gallés, Presidente Ejecutivo de Europastry: “Todos los actores dentro de la cadena alimentaria tenemos que colaborar e implicarnos para que el planeta sea habitable para nuestros hijos. ¿Qué dirán de nosotros las próximas generaciones si traspasamos el punto de no retorno cuando aún tenemos los medios para no hacerlo? Junto a nuestros proveedores y clientes queremos liderar este cambio”.

Trabajando por el futuro sostenible de la alimentación

Desde hace años, Europastry se esfuerza por encontrar soluciones que le permitan operar de forma más sostenible.

Así, fomenta la colaboración entre agricultores, molinos, fabricantes y distribuidores para dar transparencia a todo lo que ocurre entre el campo y la mesa del consumidor. Al trabajar codo con codo con proveedores locales, Europastry ya está reduciendo las food miles y su consecuente impacto ambiental, además de tener un control exhaustivo de la trazabilidad de sus productos.

Por otro lado, Europastry lucha activamente contra el cambio climático. Sus productos se elaboran con ingredientes de origen 100% natural y con procesos que utilizan energía 100% verde proveniente de fuentes renovables. Gracias a la apuesta por la energía verde en todas sus plantas de producción, la compañía está evitando la emisión de 50.000 toneladas de CO2 al año.

Finalmente, los productos se envasan con packagings reciclables y se distribuyen bajo criterios de sostenibilidad, mediante flotas sostenibles que incluyen bicicletas eléctricas, camiones propulsados por gas natural y mega camiones con mayor capacidad de carga; la optimización de rutas logísticas, la utilización de combustibles menos contaminantes o la intermodalidad.

Cabe destacar que desde hace años Europastry cuenta con varios certificados en materia de sostenibilidad, como por ejemplo el Certificado de Agricultura Ecológica para la gama de productos Bío, o el cacao certificado UTZ que se emplea en rellenos y coberturas.

Acerca de Europastry

Europastry es una compañía líder en el mundo de la panadería. Fundada en 1987, se ha consolidado como una de las compañías panaderas más expertas y punteras del sector de las masas congeladas de pan, bollería, pastelería y snacks. Actualmente, Europastry está presente en más de 70 países, a través de 22 plantas de producción y 26 oficinas de venta repartidas en todo el mundo. En 2019, Europastry alcanzó los 851 millones de euros en facturación y lanzó al mercado más de 400 nuevos productos.

www.europastry.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.