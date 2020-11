El CRN abre el debate sobre el papel de la mujer y las PYMES en la digitalización y transformación digital Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 10:17 h (CET) Hoy en día si se habla de empresas, se habla de tecnología. Cada vez más, la implementación de herramientas tecnológicas, ha pasado de ser un elemento adicional a una necesidad, pero ¿cuál es la situación realmente en España? En España, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 99,8% del tejido empresarial está formado por Pequeñas y Medianas Empresas, pero, ¿realmente están las PYMES preparadas para la digitalización y la transformación digital? ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrecen a estas compañías?

Los datos señalan que solo el 14% de las PYMES cuenta con un plan de digitalización en España, según el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea. Además, según informa la consultora Vanadis el porcentaje de empresas que no cuenta con este plan es porque “no sabe o no puede digitalizarse”.

A esto hay que sumarle que las PYMES han sido las responsables de la creación de 7 de cada 10 empleos en el último año. La llegada arrasadora de la tecnología, y con ella, de la automatización, ha provocado que 700 profesiones puedan extinguirse en solo 20 años, lo que supone que el 47% de los empleos actuales estén en situación de riesgo. Entonces, ¿cuáles serán las profesiones del futuro? ¿cuáles son los perfiles más demandados? ¿qué se puede hacer desde la formación?

En cuanto a las necesidades formativas de las PYMES el Centro de Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones (CRN) ha elaborado el informe “Necesidades formativas derivadas del análisis de las TIC en las PYMES” en el que se resalta la formación en tecnologías como el cloud o el software libre.

¿Ha evolucionado la empleabilidad de la mujer en el sector IT en los últimos años?

Por otro lado, mientras el sector tecnológico crece, la presencia femenina sigue siendo una asignatura pendiente. Según datos del Libro Blanco de las Mujeres en el Sector Tecnológico, elaborado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, solo el 15,6% de los profesionales TIC eran mujeres en el año 2017 y el 66% de las empresas TIC europeas, no cuentan con mujeres entre sus directivos. Por tanto, ¿esta la sociedad preparada para que el cambio digital esté liderado por mujeres? ¿De qué herramientas se dispone para fomentar una mayor inclusión?

Todas estás preguntas serán respondidas el próximo martes 17 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas (CET) en las II Jornadas Técnicas del Sector IT en formato online, organizadas por el CRN.

El evento se ha organizado con el objetivo de saber más sobre estos desafíos a los que enfrentarse desde el sector IT en el que además, mediante diferentes actividades se aportarán claves para la transformación digital y se fomentará el empleo tecnológico a través de consejos para superar con éxito los diferentes procesos de selección: entrevistas, perfiles redes sociales, marca personal,...

