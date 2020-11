Nace Envios.es ante el impacto de la transformación digital en la vida cotidiana Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 09:01 h (CET) Envios.es nace en plena transformación digital ante el aumento de la demanda de los envíos a nivel particular y la búsqueda de soluciones tecnológicas para integrar procesos logísticos en los modelos de negocio de las PYMES. La logística ofrece nuevas oportunidades abriendo canales de venta adicionales a los tradicionales ¿Es la transformación digital una tendencia o una necesidad para particulares y empresas? Envios.es surge en octubre de 2020 ante este escenario con un objetivo dual: informar sobre las diferentes opciones que existen para realizar envíos a nivel particular y ser una herramienta para propulsar los negocios hacia la digitalización en el ámbito de la logística.

En un mundo cada vez más global, se torna imprescindible estar conectados en todos los aspectos de la vida, tanto en el personal como en el profesional. Cada vez son más las personas que necesitan enviar paquetes, dinero o documentos a personas de la misma ciudad, a otros municipios, comunidades autónomas e incluso a otros países.

La digitalización de procesos a nivel global ha supuesto un gran cambio en los procesos empresariales, poniendo en duda la continuidad de los modelos de negocio tradicionales y planteando Internet como una oportunidad para el crecimiento y expansión de los negocios.

A esta necesidad se le suma un conjunto amplio de opciones, caminos y procesos nuevos que han surgido como consecuencia del impacto de la transformación digital. Envios.es se centra en dar respuesta e información de cómo son y cómo funcionan los diferentes tipos de envíos, tanto para hogares como para empresas.

Necesidades ante la transformación digital en el ámbito de los envíos

La transformación digital, por tanto, hace evidente que es imprescindible aprender cuales son las herramientas y los procesos que permiten, tanto enviar como recibir productos, por parte de los particulares, como ampliar a través de la logística los canales de negocio de las empresas. Envios.es abarca ambos ámbitos con sus dos líneas de negocio: B2C y B2B.

B2C

Su estrategia dirigida al cliente final se centra en posicionarse como herramienta informativa sobre cuáles son las distintas opciones para realizar envíos de paquetes, documentos y dinero, con el objetivo de informar sobre las diferentes formas, particularidades y procesos para realizar cada uno de estos envíos.

“Cada vez son más las personas que descubren la conveniencia y comodidad de los envíos, tanto para recibir compras como para hacer envíos a familiares y amigos”, explica Beatriz Ruiz, CEO de Envios.es.

B2B

Por otro lado, su modelo de negocio “Business to Business” está enfocado en dar soluciones tecnológicas a las PYMES que no cuentan con un equipo técnico para integrar procesos logísticos, facilitándoles así su expansión y la apertura de nuevos canales de venta.

El impacto de la transformación digital ya es un hecho ante el que hay que reinventarse para adaptarse. Envios.es nace como aliado para ayudar a las personas a incorporar los envíos en su vida cotidiana y ayudar a PYMES en la integración de los procesos logísticos en sus negocios para aprovechar las oportunidades que ofrece dicha digitalización.

