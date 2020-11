Debify, pionera en Segunda Oportunidad, abre oficinas en Madrid Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 17:09 h (CET) La crisis sanitaria supone un reto para economías domésticas, autónomos y PYMES. En respuesta, cada vez más despachos de abogados prestan servicios concursales y de segunda oportunidad. Entre ellos destaca Debify, startup líder del sector con más de 500 procesos abiertos en la actualidad, que acaba de abrir oficinas en Madrid para ofrecer un servicio más cercano a las personas que necesitan sanear su situación financiera Objetivo: sanear la economía de familias y autónomos españoles

La Ley de Segunda Oportunidad permite a los particulares y autónomos librarse de todas las deudas que no pueden pagar. Se trata de una norma aprobada en 2015, pero que encuentra en la actualidad su momento de máxima utilidad.

Esta ley abre las puertas a un proceso gracias al cual miles de familias y autónomos han restaurado su equilibrio financiero, reestructurando sus deudas u obteniendo el perdón judicial. Su único problema: requiere un elevado grado de experiencia y mantenerse al día de la última doctrina judicial.

Convencida de la utilidad social de esta norma, la startup Debify comenzó a ofrecer servicios de cancelación de deudas especializados, facilitando la operativa gracias al uso de las TIC y ofreciendo las tarifas más competitivas del sector.

Actualmente la compañía tiene más de 500 procesos abiertos, siendo la startup líder en Segunda Oportunidad en España y ayudando todos los meses a cientos de familias y autónomos a salir de su situación de crisis.

Las herramientas: Segunda Oportunidad y Concurso Express

La Segunda Oportunidad es una variante del proceso concursal, orientado a personas naturales. Se trata de un procedimiento flexible, que se adapta a las condiciones del deudor y que resulta aplicable tanto a particulares como a autónomos (profesionales y empresarios).

Su configuración legal y doctrinal lo convierte en un proceso muy útil para las personas que han acumulado deudas por valor de hasta cinco millones de euros, pese a haber actuado de buena fe. Es decir, aquellas personas que no han tenido culpa en su estado de insolvencia y que tienen un historial crediticio limpio.

Se añade así a otras formas de concurso privilegiadas, como el Concurso Express. Al tramitar el concurso de acreedores express el empresario puede cerrar su proyecto rápidamente, evitando gran parte de los costes temporales y económicos asociados al concurso de acreedores y evitando riesgos legales.

Pertrechada con estos dos instrumentos, Debify es capaz de prestar servicios de reparación de deudas tanto a personas naturales como jurídicas.

La operativa: sencillez, efectividad y velocidad

El éxito de Debify se debe principalmente a las ventajas de su forma de trabajo. El uso de herramientas digitales permite al cliente contratar sus servicios y realizar gran parte de los trámites desde la comodidad del hogar.

Una vez contratados los servicios de la startup se iniciarán las negociaciones, que si no resultan exitosas concluirán en la etapa judicial. Los abogados de Debify realizan un seguimiento íntegro de todo el proceso: desde la presentación del formulario de solicitud hasta la conclusión del concurso o el momento en que el particular recibe la exoneración del pasivo.

Otra de las ventajas de la startup reside en su forma de pago. El afectado podrá cancelar deudas de hasta cinco millones de euros pagando tan solo 99,00 € al mes más IVA.

Nuevas oficinas en Madrid

El tejido empresarial español está compuesto en buena medida por autónomos y microempresas. Hay más de tres millones de personas afiliadas al RETA y resulta imposible calcular con precisión el número de personas afectadas por productos financieros tóxicos o abusivos y por ERTE cuya situación económica es cercana a la insolvencia.

Para acercarse más a sus usuarios, Debify ha abierto oficinas en Madrid. El objetivo es complementar su operativa online con una atención tradicional, más cercana y personal. Se les puede encontrar en la Calle María de Molina, 39 (C.P. 28006, Madrid).

Mecanismos como la Segunda Oportunidad o el Concurso Express van a ser vitales para sanear el tejido empresarial nacional y rescatar a miles de familias de la crisis económica. Por eso cobra más importancia que nunca la experiencia de proyectos como Debify, que ayudarán a la sociedad a atravesar la tesitura actual sin adquirir una losa de deuda impagable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.