Sevilla será la referencia de la recuperación del sector turístico con los test de antígenos en TIS2020

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 17:17 h (CET) Se confirma la celebración de esta primera edición de TIS – Tourism Innovation Summit 2020 como el impulso necesario que necesita la industria turística para afrontar la crisis sanitaria. Este foro internacional reunirá a las mentes más brillantes del sector que revelarán las claves de la recuperación turística de la mano de la innovación tecnológica Se confirma la celebración de esta primera edición de TIS – Tourism Innovation Summit 2020 como el impulso necesario que necesita la industria turística para afrontar la crisis sanitaria.

Este foro internacional reunirá a las mentes más brillantes del sector que revelarán las claves de la recuperación turística de la mano de la innovación tecnológica.

Hoy ha tenido lugar en Sevilla el anuncio oficial de la celebración de la primera edición de TIS – Tourism Innovation Summit 2020. Gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Secretaría de Estado de Turismo, y el acuerdo unánime alcanzado en el Consejo Asesor de TIS donde hay representantes de todos los eslabones de la industria turística, Sevilla acogerá del 25 al 27 de noviembre esta cita que está llamada a convertirse en la guía de la recuperación del sector turístico en 2021. Y es que durante tres días Sevilla reunirá a las mentes más brillantes del sector turístico, tecnológico y gubernamental, con la mirada puesta en las medidas y estrategias a tomar para impulsar la recuperación y no dejar la próxima temporada a los avatares de la pandemia.

“Queremos que Sevilla se convierta en el epicentro mundial clave para la recuperación económica del sector turístico de la mano de las nuevas tecnologías. Se trata de una excelente oportunidad para demostrar que se puede realizar este tipo de eventos siguiendo la normativa sanitaria vigente”, afirma Antonio Muñoz, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. “Sevilla es capaz de estar a la altura de las circunstancias y celebrar un gran evento como TIS que mostrará el camino de la recuperación turística en nuestro país. Somos conscientes de la situación, pero estamos convencidos de los beneficios de llevar a cabo este congreso”.

“Tourism Innovation Summit nació como una cita centrada en la tecnología para impulsar la competitividad del sector turístico, pero ahora también estará centrado en su recuperación económica. Se trata de un congreso creado desde la industria y para la industria que convertirá a Sevilla en la capital mundial de la innovación tecnológica del sector turístico”, explica Alberto Planas, director general de TIS – Tourism Innovation Summit. “Contaremos con la participación de las 200 mentes más brillantes en el ámbito de la innovación turística. Y Portugal será el país invitado en esta primera edición, ya que es todo un referente para el sector por cómo ha sabido reposicionarse como destinación turística a nivel global”.

TIS2020 es un congreso de escala global y aunque ya nadie espera miles de visitantes porque las circunstancias no son las propicias, sí que reunirá al sector público-privado encargado de llegar a acuerdos para instrumentalizar sin demora el camino de la recuperación”, continúa Alberto Planas. En cuanto a la procedencia de los primeros registrados en TIS2020, el 30% procede del sector hotelero, el 22% de destinaciones turísticas, el 19% de los canales de distribución (agencias de viajes, etc.), el 17% de aerolíneas, cruceros y rent a car, y un 7% del sector MICE y otras organizaciones empresariales”.

La organización de TIS 2020 contará con amplios protocolos de prevención sanitarios para garantizar la máxima seguridad del congreso. Y por ello, a las actuales medidas marcadas por las autoridades sanitarias, han añadido los test de antígenos a todos los congresistas, conferenciantes y personal de la organización. De hecho, esta es la medida estrella y la principal demanda de la industria turística a nivel mundial a todas las autoridades competentes: las pruebas de antígenos en origen y destino, para recuperar la confianza de los viajeros y turistas, ya que se espera que el virus no desaparezca en un corto plazo de tiempo. “En este sentido el TIS va a practicar con el ejemplo”, finaliza Albert Planas.

Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, explicó cómo por su parte seguirán apoyando este tipo de eventos ya que son fundamentales para la reactivación del sector turístico en nuestro país. Asimismo, expuso su apuesta por la digitalización del sector con la puesta en marcha de diversas iniciativas como, por ejemplo, la formación y la concesión de subvenciones para que las pymes turísticas se digitalicen. En este contexto se ubica su Plan META 2027 que actualmente están presentando en todas las provincias de Andalucía y que es su hoja de ruta para el año que viene para la reactivación del sector.

“Para nosotros TIS fue muy fácil de acoger porque va en línea con nuestro compromiso referente a la internacionalización del turismo de mano de las nuevas tecnologías. Esperamos que las circunstancias permitan celebrar este evento ya que no podemos paralizar la economía”, afirma Cardenete. “Queremos que Sevilla sea el referente número uno a nivel mundial en cuanto a turismo y lo que está por venir gracias a la digitalización y nuevas tecnologías”.

Tourism Innovation Global Summit

Durante los tres días de congreso se tratarán diversos temas de máxima actualidad para el sector como la colaboración público-privada, la aplicación del internet de las cosas a la industria, así como de los sistemas de voz, la automatización, la inteligencia artificial o el análisis de datos para una mejor gestión de empresas y destinaciones turísticas. El último día se prevé publicar el ‘World Tourist Manifesto’, un manifiesto que servirá para alzar la voz de la industria turística desde Sevilla para que el sector renazca y en el que se incluirá recomendaciones de medidas que se podrían tomar para su reactivación económica”.

