Traffickers Digitales y Closers de Ventas, ¿realidad paralela o chiringuito online? según Vicent Ferrer

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 16:49 h (CET) Es indudable que el confinamiento y el teletrabajo han avivado el sector de la formación online, el marketing digital y la necesidad de generar ingresos desde casa. Aprovechando esta nueva normalidad, no paran de aparecer nuevas iniciativas privadas de formación donde prometen desde 0 y en tres meses, convertirle en todo un vendedor experto en marketing online. ¿El precio? En algunos casos hasta 5000€ por una serie de Vídeos ¿Qué hay de realidad detrás de estas nuevas profesiones? ¿Se debe desconfiar?

Según cuenta un experto en marketing digital, "con años de experiencia en el sector, detrás de ese nombre tan extraño de Trafficker Digital no hay más que el responsable de captación de tráfico online de toda la vida, pero dándole un nombre más moderno. Existen otros nombres como Funneler, Closer de Ventas que intentan vender que es una nueva profesión".

¿Es una profesión nueva?

Según comenta Vicent, "este tipo de profesional existe desde que hay canales de compra de tráfico de pago en internet, estos son Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS, Linkedin ADS, Bing y otras plataformas que permiten publicitarse para determinadas búsquedas, audiencias, o territorios".

Según cuenta Vicent, "un profesional de este sector no puede aprenderlo todo desde 0 en 3 meses, es algo que cuesta años de experiencia y de trabajo día a día con clientes. No puede resumirse a un curso con unos vídeos online".

"El fenómeno de estos gurús ya sean que intentan aprovecharse de la ilusión de las personas, con necesidades de prosperar y que ven una oportunidad en el mundo digital, afecta de manera muy negativa a la percepción que se tiene de los profesionales de este sector", afirma Vicent.

Hace años era realmente sencillo, debido a la baja competencia en internet, pero hoy en día trabajar en los canales de pago online sin perder dinero es algo que requiere mucha prueba y error y no está al alcance de todos los sectores.

La mejor formación, según comenta este experto, "está disponible de forma gratuita en internet, y la mejor experiencia es empezar a trabajar con cuentas reales de clientes".

Se debe estar alerta con los cursos que quieren enseñar estas nuevas profesiones: Traffickers, Closers de Ventas, o Funnelers. Detrás de las promesas de Libertad Financiera, hacernos ricos y ganar mucho dinero en poco tiempo desde casa, el único negocio real que existe es el de quien vende el curso.

