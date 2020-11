Nova Talent busca a los 111 jóvenes más brillantes que liderarán el futuro del país Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 14:17 h (CET) ‘The Nova 111 List’ estará formada por los diez jóvenes de entre 25 y 35 años con mayor potencial en once sectores clave de la economía Nova Talent, la red global que conecta a personas de alto potencial, anuncia el lanzamiento en España de una nueva iniciativa que pretende identificar a los jóvenes más brillantes, aquellos llamados a liderar el futuro de nuestro país. Se trata de ‘The Nova 111 List’, una lista que estará formada por los 10 mejores talentos de 11 sectores considerados clave para la economía, y que ya ha abierto el plazo de presentación de candidaturas. La compañía ha elegido España para arrancar el proyecto, que será replicado próximamente en otros países europeos.

Los perfiles que busca ‘The Nova 111 List’ son jóvenes de entre 25 y 35 años con una destacada trayectoria profesional, que han alcanzado logros relevantes, que cuentan con experiencia internacional y con una clara vocación de liderazgo.

Los 11 sectores elegidos son: Tecnología; Salud y Ciencias de la Vida; Política y Sector Público; Consultoría Estratégica; Emprendimiento y Startups; Servicios Legales; Finanzas, e Inversión; Ingeniería y Energía; Impacto Social; Telecomunicaciones y Medios; y Retail, Ventas y Marketing. Una empresa líder de cada uno de esos sectores actuará como referente de la lista y se implicará en el proceso de selección de los ganadores. Entre las elegidas se encuentran Novartis en Salud, Ashoka en Impacto Social, o Job and Talent en Tecnología, entre otras.

“Frente a otras listas como la Forbes 30 Under 30, nos diferenciamos en tres aspectos: 1) Transparencia, con un proceso de selección científico con criterios claros; 2) Diversidad, incluyendo 11 verticales y permitiendo a cualquiera nominar; y 3) Propuesta de Valor, con unos premios para los ganadores que van más allá del reconocimiento e incluyen oportunidades de networking y desarrollo. Nuestro objetivo es no dejar fuera a nadie que merezca ser seleccionado, dando a cualquier candidato la oportunidad de presentarse. Cualquiera (un miembro de Nova, un directivo o una madre orgullosa) puede nominar a una persona que considere que dispone de las cualidades suficientes para formar parte de la lista. El objetivo es que todos nos impliquemos en ese esfuerzo colectivo de encontrar y empoderar al mejor talento del país”, explica Ramón Rodrigáñez, cofundador y COO de Nova Talent.

El plazo para aplicar o nominar a ‘The Nova 111 List’ estará abierto hasta el 20 de enero, y en apenas unos días la compañía ya ha recibido más de 300 candidaturas. En un primer momento, el equipo de Nova Talent, mediante un proceso que ha sido desarrollado y testado durante más de 20 años, seleccionará a los 20 finalistas de cada vertical. Finalmente, un jurado formado por 11 expertos de industria de la red Nova y 11 representantes de las compañías referentes de su sector será el encargado de seleccionar a los 111 galardonados.

Todos ellos recibirán su reconocimiento público en una gala de entrega de premios que tendrá lugar en la primavera de 2021 en Madrid, en la que podrán hacer networking y entrar en contacto directo con directivos de las empresas de referencia de sus respectivos sectores. Además, los 111 ganadores entrarán directamente a formar parte de la comunidad global de Nova, presente en más de 70 países y cuyos miembros pertenecen al top 3% de cada sector, y serán conectados con un mentor, un coach y oportunidades de networking que les ayuden a maximizar el impacto de su carrera profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.