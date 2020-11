DIETPLUS franquicia de coaching nutricional, ofrece durante 2020 excelentes condiciones a los emprendedores Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 13:57 h (CET) Uno de cada dos españoles tiene sobrepeso, acentuado por el pasado confinamiento, pero la población cada vez es más consciente de la necesidad de cuidarse Dietplus puso en marcha hace más de 10 años en Francia, un método de enseñanza para conseguir un equilibrio alimentario, que todavía perdura y es muy conocido por el éxito entre sus clientes. Actualmente hay más de 260 establecimientos Dietplus repartidos entre Francia, Bélgica y España, que están trabajando con mayor intensidad después del confinamiento.

Normalmente el ritmo de vida de cada persona es diferente, así como sus costumbres alimenticias y resulta fundamental aprender a alimentarnos de manera correcta, sin dietas restrictivas, de una manera saludable, equilibrada y adaptada a cada forma y estilo de vida particular. Todos esto es posible sin dietas milagros, que en general lo que hacen es tener un efecto rebote y producir un sentimiento de frustración en el cliente.

En este año, 2020, muy delicado para la mayoría de las personas, en muchos aspectos incluido el económico, la franquicia Dietplus mantiene todo su atractivo. Con Dietplus, el emprendedor tendrá una formación completa y numerosos soportes prácticos que le dan acceso a un protocolo preestablecido y 100% operativo. No se requieren ni diploma ni experiencia en dietética o nutrición ya que se trata de ser coach en equilibrio alimentario.

Un emprendedor podrá abrir un centro Dietplus durante el año 2020 con una inversión mínima de 5.000€ como aporte personal.

Hasta la apertura de su centro en ciudades a partir de los 7.000 habitantes, estará acompañado en cada etapa por el equipo de profesionales Dietplus. Te beneficiará de un modelo “llave en mano”.

Desde el lanzamiento de su actividad, se verá apoyado y aconsejado para desarrollar, fidelizar a su clientela y ser guiado para llevar al éxito a sus clientes, y triunfar en su negocio.

La marca europea DIETPLUS especializada en dietas para enseñar a comer adecuadamente, rebaja su inversión inicial total (incluyendo productos de stock inicial) a una mínima aportación del emprendedor de 5.000€ para poner en marcha un local de unos 60 m2 aproximadamente donde desarrollar la actividad.

Para más información: beatriz.vega@dietplus.es

