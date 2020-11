El sector del coworking y los centros de negocios analiza el futuro de la oficina flexible en la ProWorkSpace Conference Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 14:13 h (CET) Durante el evento anual, que se celebrará del 16 al 20 de noviembre en formato online, se reflexionará sobre el teletrabajo, el coworking, los nuevos clientes y actores, y el sector flex offices a nivel mundial Profesionales del sector de los centros de negocios y el coworking se darán cita del 16 al 20 de noviembre en la ProWorkSpaces Conference Week 2020, el evento anual organizado por la patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces, que en esta ocasión se celebrará en abierto en formato online.

El sector, que no es ajeno a los vaivenes económicos por la COVID-19, organiza por quinto año consecutivo esta convención en la que los profesionales tendrán la oportunidad de revisar el presente y hablar sobre el futuro, de la mano de expertos de empresas españolas e internacionales, tales como Sébastien Dupic, vicepresidente de Operaciones de WOJO; Albert Alcober, director de Operaciones en Colonial; Miguel Pereda, copresidente en Grupo Lar; Frank D. Cottle, Flex Office USA, Chairman & CEO de Alliance Business Centers Companies (USA); o Javier Bernades, socio Internacional, director deBusiness Space Agency - Spain en Cushman & Wakefield, entre otros.

La patronal ha preparado una semana de temas de plena actualidad que abarcará asuntos de alcance como el teletrabajo; los nuevos clientes y actores; el coworking y el sector flex offices a nivel mundial, entre otros. El colofón de este evento será la presentación del estudio sobre el sector de la oficina flexible en España, que ha elaborado Cushman&Wakefield en colaboración con ProWorkSpaces.

Trabajo distribuido

Según el presidente de ProWorkSpaces, Eduardo Salsamendi, la asociación ha detectado de forma creciente la adopción del “trabajo distribuido” por parte de las empresas para sus trabajadores del conocimiento: “Entendemos por trabajo distribuido o trabajo flexible aquel que se desarrolla en distintos lugares dependiendo de las labores a realizar, bien en las oficinas tradicionales, en el domicilio, o en ‘terceros espacios’ como los nuestros, donde los usuarios cuentan con la infraestructura profesional que les permite trabajar en las mejores condiciones”.

Programa

Salsamendi inaugurará la ProworkSpaces Conference 2020 el 16 de noviembre a las 9:15 horas. En esta primera jornada se analizará teletrabajo y la alternativa que se plantea a desempeñarlo en casa, como es la oficina flexible. El debate será moderado por Rafa de Ramón, fundador y CEO de Utopicus y promotor del Observatorio del Trabajo a Distancia, y contará con la participación de David Vega, CEO en Lexington Workpaces & Flexible Offices; Óscar Fernández, director de Desarrollo de Negocio en España y socio en Cushman & Wakefield; y Javier García-Ferrer, abogado laboralista en Cremades & Calvo-Sotelo.

Javier Bernades, socio internacional en Cushman & Wakefield, moderará el debate el día 17 de noviembre: “¿Qué demandan nuestros futuros clientes? La evolución del Mercado de oficinas. Conversación sobre el futuro de la oficina flexible más allá de 2021. Nuevo paradigma”. En él intervendrán Albert Alcober, director de Operaciones en Colonial; Philippe Jiménez, representante para España de IWG -Regus-Spaces; Juan Antonio Fernández Benito, CEO de EKON; y Juanjo Martínez, fundador y CEO de Networkia Business Center.

En la tercera jornada Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid, moderará un debate sobre el coworking, que será analizado bajo el siguiente prisma: “¿Hasta qué punto cambiará la industria de la oficina flexible con la entrada de nuevos actores?”. Participarán Eduardo Santos, CEO en SDV & Partners; Sébastien Dupic, vicepresidente de Operaciones WOJO; Miguel Pereda, co-presidente en Grupo Lar; y José de la Uz Pardos, alcalde de las Rozas y presidente de la Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

La penúltima jornada tratará de plantear cómo será el futuro del flex offices a nivel mundial. Tomarán la palabra Eduardo Salsamendi, socio director en Klammer Business Center y presidente de ProWorkSpaces, que moderará la jornada; Emma Swinnerton, directora de Espacio de Trabajo Flexible de Cushman & Wakefield (UK); Frank D. Cottle, presidente y CEO en Alliance Business Centers Companies (USA); Jenny Folley, fundadora y directora gerente en WorkSpaces Flex Office Australia-Pacífico (Australia); Andres Mozo, fundador y CEO en Cowo (Colombia); Sergio Carpentieri, Servicios Ejecutivos (Italia); Lars Henckel, Soluciones de Oficina en Contora (Alemania); y James Ranking responsable de Investigación y Conocimiento en The Instant Group (UK).

Presentación del estudio Oficina Flexible 2020

En la última jornada de la ProWorkSpaces Conference 2020, el 20 de noviembre, Ramiro Rodríguez, jefe de Investigación y Conocimiento España en Cushman & Wakefield, presentará el estudio Oficina Flexible 2020. Este análisis del sector, que se presenta por tercer año consecutivo, se ha convertido en una herramienta imprescindible para los operadores en su toma de decisiones.

