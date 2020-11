Los 3 perfiles profesionales más demandados en la actualidad Actualmente para las compañías es vital aplicar las medidas necesarias para propiciar y mantener la seguridad de sus empleados/as Redacción Siglo XXI

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 15:25 h (CET) Montaner & Asociados, la marca insignia de Grup Montaner que ofrece servicios de consultoría en gestión del cambio en las organizaciones, captación de talento, selección y headhunting, identifica los 3 perfiles más demandados para cubrir las necesidades post Covid.

Esta pandemia ha generado cambios en las prioridades de las empresas, sobre todo al replantearse su nueva estrategia, forma de trabajo y objetivos de negocio. “En Montaner&Asociados trabajamos con más de 1.000 clientes al año y hemos comprobado la creciente demanda de perfiles comerciales, compliance o auditores y expertos en prevención de riesgos laborales para que les ayuden a cubrir las necesidades que tienen actualmente en sus compañías”, informa Eva Espinosa, Responsable de Selección en Montaner&Asociados.



Los 3 perfiles más demandados

Técnico/a comercial: se buscan personas con experiencia probada gestionando carteras de clientes, y con perfiles de todas las ingenierías: automoción, química, industrial, mecánica y sectores como alimentación, e IT.



Los perfiles técnicos comerciales altamente cualificados cobran ahora más importancia que nunca dentro de las empresas para lograr sus nuevos objetivos. Muchas se han visto forzadas a reinventarse, a adaptar su negocio a las nuevas necesidades del mercado y con unos recursos y previsiones inciertas. Por ello, un perfil que aporte valor real a la empresa y nuevas oportunidades se convierte en el mayor atractivo para las organizaciones.



Técnico/a superior de prevención de riesgos. Este perfil, con experiencia probada en diseñar e implementar los protocolos Covid, es uno de los más buscados en la actualidad. Además, la necesidad proviene de sectores diversos como el de la alimentación, el químico, la logística, la distribución, etc.



Actualmente para las compañías es vital aplicar las medidas necesarias para propiciar y mantener la seguridad de sus empleados/as. Es por esto por lo que va en aumento la necesidad de incorporar a una persona que refuerce las estructuras en prevención de riesgos laborales. “En Montaner contamos con una amplia experiencia en la confección de equipos y en la contratación de estos perfiles. Somos conscientes del valor que aporta en estos momentos tener profesionales de PRL que diseñen y coordinen los protocolos de seguridad”, explica Espinosa.



Responsable de Compliance (auditor/a interno): abogados/as especialistas en mercantil (contratación, licencias, propiedad industril), seguimiento de las políticas de compliance a nivel europeo, especialistas en adquisiciones y desinversiones (en sociedades o en activos) y joint-ventures son el tipo de perfiles que contratan las compañías para reforzar su situación actual y prevenir la del siguiente ejercicio.



Formato de integración de estos perfiles

Según las necesidades y situación de cada compañía, estos perfiles suelen integrarse a sus equipos mediante dos tipos de formatos:



Interim Manager: Un perfil aconsejable en tiempos de cambio por su experiencia y foco en objetivos concretos. Estos perfiles trabajan por proyectos o tiempos determinados según su propósito.



