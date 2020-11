El personal sanitario del ICS y CTTI han podido teletrabajar y seguir asistiendo a los afectados del COVID-19 gracias a la tecnología de Fujitsu y VMware

Los médicos y enfermeras han podido desarrollar su trabajo plenamente en estos complicados momentos frente al COVID-19, desde sus hogares, hoteles medicalizados y hospitales de campaña, entre otras ubicaciones El Instituto Catalán de Salud (ICS) y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña, han puesto en marcha un sofisticado proyecto cloud de la mano de Fujitsu y VMware. En concreto, se ha conseguido que su personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, puedan trabajar plenamente desde sus hogares, hoteles medicalizados y hospitales de campaña, entre otras ubicaciones clave, con toda garantía, seguridad y sin interrupciones.



El proyecto se ha realizado en un tiempo récord de pocas semanas y, de esta manera, 1.200 profesionales clave del ICS de los principales hospitales de Cataluña como el Vall d´Hebron, Bellvitge, etc. y sanitarios de sus 324 Centros de Atención Primaria y 625 consultorios, han podido acceder a las aplicaciones críticas virtualizadas, como eCAP, el programa de atención primaria, por VMware Horizon Cloud, desde cualquier lugar, sin interrupciones, haciendo posible el sofisticado trabajo a distancia, clave en estos momentos frente a la pandemia del COVID-19.



Todo esto ha permitido la creación de equipos flexibles que trabajan de forma dinámica para el sistema de salud catalán, atendiendo a pacientes tanto en los centros sanitarios permanentes como en dispositivos temporales, garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, una prioridad para la Generalitat Catalana.



El CTTI es la empresa pública que integra todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Generalitat. Proporciona soluciones transversales adaptadas a sus departamentos. Entre sus principales objetivos se encuentran el diseño, la construcción, la coordinación y el despliegue de proyectos tecnológicos, así como el fomento y la incorporación de la innovación y la transformación digital.



La Generalitat ya trabaja desde el 2019 en un proyecto de acceso remoto para aplicaciones críticas

Desde 2019, el CTTI de la Generalitat de Cataluña lleva colaborando con Fujitsu para crear una solución de trabajo a distancia para el personal de impuestos del Gobierno. Este importante desarrollo previo ha sido la clave para poder realizar este proyecto en un tiempo récord, ya que la solución ha sido reutilizada para sus profesionales del sistema sanitario. Gracias a este trabajo previo, el personal sanitario puede acceder a dos soluciones críticas. La primera es una aplicación de atención especializada (ARGOS) que utilizan 22 hospitales entre ellos los ocho hospitales del Institut Català de la Salut. Por otro lado se ha virtualizado el ECAP, que los diferentes proveedores sanitarios del CatSalut utilizan para la atención primaria. A través de ambas soluciones los profesionales acceden el historial médico del paciente, al registro de prescripciones y a los tratamientos actuales. Algo vital, ya que los equipos médicos trabajan en colaboración en un entorno que cambia rápidamente y para el que es necesario contar con soluciones que ofrezcan un acceso seguro a una información tan sensible y sean capaces de protegerla frente a las amenazas externas.



La solución utiliza VMware Horizon Cloud para gestionar escritorios y aplicaciones virtuales. Además, VMware Cloud on AWS permite al CTTI mover de manera rápida y más segura las aplicaciones a la principal nube pública, beneficiándose así de una mayor agilidad, flexibilidad, y escalabilidad además de conseguir un importante ahorro de costes.



Garantizar la escala, la seguridad y la flexibilidad

La plataforma estuvo completamente operativa en 2-3 semana. Tras una petición realizada por el ICS durante el fin de semana del 13 de marzo de 2020, el equipo local y el de EMEA de VMware, junto a los equipos de España, Reino Unido y Alemania de Fujitsu, trabajaron para acelerar el despliegue, y eliminaron la burocracia contractual habitual, aportando la solución el miércoles 18 de marzo.



Esta velocidad conseguida por el proyecto permitió que Cataluña se moviera rápidamente en su respuesta al COVID-19. Y así, el primero de los cuatro centros deportivos que se convirtieron en hospitales temporales, el Olímpico Vall d´Hebron, que abrió a finales de marzo con 150 camas, pudo ser gestionado por su personal, a través del entorno de escritorio virtual creado por Fujitsu y VMware.



En el primer momento han accedido a la solución 1200 profesionales, a día de hoy, todos los trabajadores asistenciales del ICS que lo necesiten pueden beneficiarse de este trabajo en remoto. Algo especialmente importante en los momentos donde el Ministerio de Salud Catalán anunció planes para movilizar a médicos jubilados, estudiantes de último año y recién graduados, para reforzar al personal sanitario en el caso que fuera necesario.



Enlace al CaseStudy: https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/CS_Nov2020_CTTI_Spanish%20translation_v1.0.pdf