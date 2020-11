Seis consejos para que las entrevistas de trabajo online sean un éxito

Dada la situación que se está viviendo por la COVID-19, muchas empresas han tenido que transformarse y reinventarse en muchos aspectos. Uno de ellos es la manera de hacer entrevistas, ya que al estar en estado de alarma y no poder salir de casa, no han podido entrevistar a sus candidatos presencialmente. Desde el inicio de la cuarentena todas aquellas empresas que han mantenido su operación han pasado a procesos de selección 100% online. IMF institución Académica ha querido recopilar algunos consejos para que las entrevistas de trabajo online sean un éxito tanto para el posible empleado como para el responsable de RRHH.



Teresa Vila Pedraza, directora del Máster de Recursos Humanos de IMF Institución Académica afirma que lo primero es recordar que, aunque el proceso de selección sea online sigue siendo un proceso de evaluación con lo cual es necesario mantener a formalidad que eso amerita. Por tanto,

los 6 consejos para que la entrevista online sea un éxito son:

Elegir un sitio adecuado y ordenado, preferiblemente un lugar con fondo blanco o de color neutro.

Evitar distracciones, lo mejor es disponer de un espacio donde nadie interrumpa la entrevista.

Definir el dispositivo con el que te conectarás, preferiblemente por el ordenador y no por el móvil.

Comprobar que los aspectos técnicos funcionan: sonido, conexión a internet, etc. Antes de la entrevista haz una prueba para que recibas la llamada en el lugar adecuado de tu casa y no interrumpas la conversación. Lo ideal sería usar auricular para tener mejor calidad del sonido y contar con luz natural frente a tu rostro.



Vestirse acorde a la ocasión, tal como se haría si la entrevista es presencial. Evitar la tentación de vestirse formal solo de cintura para arriba si por alguna situación debes levantarte esto sería un momento incómodo en la evaluación.



Mantener el contacto visual con el entrevistador, eliminar de la mesa documentos o cosas que puedan distraerte.



Ante la duda de si se puede realizar por parte del profesional de RRHH el proceso de selección de la misma manera que si fuera presencial, Teresa Vila lo tiene claro, “Sin duda, sí” y continúa, “Todo proceso de selección consta de varias etapas que se pueden llevar a cabo perfectamente en formato online. De hecho, considero que la posibilidad de extraer evidencias del perfil profesional del candidato no depende del formato online o presencial, depende de la habilidad del entrevistador para lograr un entorno propicio para indagar sobre las competencias claves”.



Debido a la situación que estamos viviendo y la instauración del teletrabajo en nuestro país, las entrevistas de trabajo online han llegado para quedarse y cuentan con muchas ventajas tanto para el profesional como para el entrevistado. Por ejemplo, este formato, permite evaluar a más candidatos al eliminarse los trámites operativos como la reserva de sala, el control de accesos, etc. Además, la entrevista puede ser grabada (previa autorización del candidato), permitiendo al entrevistador repasar los detalles de la entrevista. Gracias a que no es necesario trasladarse, se pueden incluir en los procesos de selección candidatos que estén en cualquier lugar del mundo, lo que favorece la identificación del mejor talento independiente de donde se encuentre. Para los candidatos que ya cuentan con un puesto de trabajo, las entrevistas online le dan la oportunidad de participar en procesos de selección, aunque se encuentren trabajando actualmente ya que no tiene que invertir tiempo en desplazamientos en cada una de las etapas del proceso.



Teresa Vila tiene que claro que el profesional de RRHH debe formarse ahora más que nunca. “No solo hablamos de procesos de selección online, hoy RRHH acompaña a toda la empresa en el proceso de transformación digital, esto implica que seamos capaces de diseñar la cultura organizacional que ayudará a los líderes a gestionar equipos en un entorno mixto entre la presencialidad y la virtualidad”.