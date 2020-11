El enoturismo podrá alcanzar en 2021 entre el 50 y el 60% de la facturación de 2019 según winetourismspain

La recuperación del enoturismo en 2021 se producirá inicialmente en el turismo nacional al que seguirá el turismo internacional. Los operadores enfocados en turismo internacional se encontrarán con desafíos como el desequilibrio entre momento de reserva y disfrute, así como un posible aumento de presión de precio de los grandes distribuidores multinacionales. Los operadores de ciclo corto de excursiones y precio medio que atraen la mayor parte de la demanda internacional serán claves en la recuperación Sólo unos pocos días después del atípico Día Mundial del Enoturismo 2020 celebrado el 8 de Noviembre, el portal winetourismspain, líder en la promoción de enoturismo en España en el extranjero, estima que las cifras de negocio del conjunto del enoturismo en España se situarán en torno al 55% comparado con las cifras alcanzadas en 2019, una cifra que puede rondar el 300% de subida frente a las cifras de 2020.

“Nos gustaría ser todavía más optimistas, pero si algo hemos aprendido durante el 2020 es a ser muy conservadores en las previsiones para evitar que los problemas generados por la crisis sean aún peores por gastos derivados de un exceso de optimismo” -comenta Luis Lechuga, director del portal de viajes.

El portal baraja tres escenarios para 2021 en el que varían algunos parámetros vinculados a la disponibilidad de vacunas, momento de reapertura de tráfico aéreo y otras variables como la propensión a viajar para diferentes tipologías de turistas (cruceristas que llegan a puerto en España, viajeroes independientes, viajeroes premium, etc.). El análisis ha tenido igualmente en cuenta elementos como las limitaciones de aforo llevadas a cabo durante buena parte del 2020 y que podrán suponer, de por sí, una reducción importante en las cifras de negocio del sector.

En el escenario más pesimista que contempla el portal el 2021 se situaría en un 40% de la facturación global que el sector obtuvo en 2019. Su escenario intermedio estima un 55% de facturación del sector frente al 2019, mientras que el optimista se situaría cerca del 70% de facturación.

“Con la situación que tenemos ahora es evidente que el primer trimestre va a verse enormemente impactado y es un trimestre que incluiye la Semana Santa. No sólo estará impactado en el disfrute por parte de los usuarios, sino también en la predisposición a reservar que puedan hacer los clientes de cara a los siguientes trimestres del año. Esto último es algo especialmente claro para turistas internacionales: hasta que no haya calendarios de vuelos no reservarán servicios en el destino”

La reapertura de proveedores como bodegas, hoteles y restaurantes vendrá de la mano del turismo nacional salvo en excepciones puntuales. En el caso de los tour operadores que realizan excursiones de día la reapertura tendrá que esperar a la llegada de turistas internacionales en una cifra suficiente que haga viable cubrir los gastos de transporte.

El portal estima que las cifras de recuperación del turismo nacional serán de entre 10% a 15% mejores que las del turismo internacional en el cómputo total del año.A diferencia de otros tipos de turismo, el portal estima que el enoturismo no se verá excesivamente impactado por un efecto de caída media del poder adquisitivo del cliente nacional.

En cuanto al impacto por tipo de cliente, el portal estima que las cifras de turismo de lujo se resentirán menos que las de turismo de gama media debido que en este segundo tipo las restricciones de aforo o la evitación de aglomeraciones de los propios usuarios tendrán un mayor impacto en las reservas.

Por trimestres, el escenario más probable que estima winetourismspain establece unas cifras totales para el sector que van desde el 20% del primer trimestre hasta el 70% para el último trimestre del año.

“Hay una enorme incertidumbre pero la gente tendrá ganas de viajar tras un año de sequía viajera. Para el enoturismo, especialmente con extranjeros, es posible que nos llevamos alguna grata sorpresa y sean muchos los clientes que decidan evitar aglomeraciones excesivas en ciudad y se asomen al campo para disfrutar de los placeres de las zonas vinícolas” -comenta Luis Lechuga al analizar posibles repercusiones positivas de la crisis para el sector.

El análisis del portal recoge también una inquietud frente a las posibles prácticas de los grandes tour-operadores como Viator o Getyourguide que, tras un año muy complicado, es muy probable que establezcan mayor presión sobre los pequeños operadores y fuercen a comisiones todavía más altas y que hagan poco viable la operativa de calidad.

En el plan a tres años del portal estiman que 2022 tampoco traerá el 100% de las reservas de 2019 y que habrá que esperar a 2023 para alcanzar las mismas.