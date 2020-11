Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 18:01 h (CET) En el marco del Global Month of Service de Lenovo, United Way desarrolló tres actividades educativas y de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en las que participaron voluntarios de Lenovo. Gracias a este proyecto de carácter mundial, en el que también participaron empleados de España, los empleados dedicaron parte de su tiempo en algunas comunidades locales de su país, para acercar a los niños la tecnología y la sostenibilidad Para Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, es fundamental que su compañía impulse iniciativas con impacto social y es además un valor añadido poder incorporar a sus voluntarios en la estrategia de RSC de Lenovo.

La iniciativa incluyó dos talleres de educación medioambiental liderados por Ecoherencia, para empleados de Lenovo de España y Portugal y sus familias con el objetivo de concienciar sobre qué es el cambio climático y cómo las pequeñas acciones tienen importancia. Los talleres, basados en la formación interactiva, se centraron en el impacto y consecuencia del Cambio Climático, y enseñaron a medir la huella hídrica, la de carbono y mostrar métodos para limitar este impacto.

La segunda iniciativa consistió en la preparación y distribución de 180 kits de material escolar - gracias a una donación de Lenovo Foundation - a niños y jóvenes en situación vulnerable de Madrid, Badajoz y Valencia, en colaboración con las entidades YMCA y Fundación José María de Llanos. El desarrollo de ambas iniciativas contó con la colaboración de 12 voluntarios de la plantilla de Lenovo en Madrid.

Como cada año, Lenovo impulsa proyectos educativos con el foco en habilidades tecnológicas, este año a través del proyecto TECH4ALL que se desarrollará en colaboración con la Asociación Creática y Fundación Balia, impartiendo talleres de robótica y programación a menores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de acercar una metodología educativa innovadora y fomentar las habilidades STEM entre los más pequeños.

Colaboración Global

LENOVO y United Way mantienen desde hace años un acuerdo de colaboración global y, en España, desde 2017, orientado a la puesta en marcha de actividades de voluntariado corporativo y la realización de actividades educativas y de ayuda.

Gracias a la colaboración de Lenovo, este año United Way pondrá en marcha el proyecto TECH4ALL, en el que colabora la Asociación Creática y Fundación Balia, cuyo objetivo es impartir talleres de robótica y programación a menores en entornos vulnerables, acercándoles una metodología educativa innovadora, que fomentar las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Este proyecto es la cuarta iniciativa que Lenovo y United Way ponen en marcha en el marco de proyectos de RSC de la empresa con el objetivo de acercar herramientas y acciones formativas del ámbito científico-tecnológico a menores en situación vulnerable, objetivo principal de Lenovo Foundation y que cuenta también con la colaboración de voluntarios de la compañía.

Según Marina Fuentes, CEO de United Way España “Desde el 2017 estamos trabajando en España en algo que es fundamental para los niños más desfavorecidos, y es la puesta en marcha de proyectos que acerquen de manera directa herramientas y acciones formativas del ámbito científico-tecnológico a menores que necesitan una protección más directa, para que no abandonen su educación. Sobre todo, me gustaría señalar la importancia de la colaboración de los empleados y de sus familias, que sin duda hacen de estos proyectos una realidad cercana y son la clave de su éxito”.

