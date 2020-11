Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 17:53 h (CET) A medida que las personas envejecen, sus cuerpos presencian cambios irreparables y con ellos, algunas afecciones que provocan molestias e impiden desarrollar una vida plena. La presbicia es una de esas afecciones que indican que el cristalino ha perdido elasticidad La presbicia, o también llamada “vista cansada” es la dificultad de enfocar en una distancia cercana que aparece alrededor de los 40 años. Este proceso natural no suele discriminar a nadie y se suele manifestar en todas las personas de estas edades. El ojo es el primer órgano que envejece y esta afección es uno de los primeros síntomas. Sin embargo, según Mejor Visión, aunque ese es un proceso natural y no es posible prevenirlo, sí que hay algunas formas de tratarla.

Los mismos profesionales afirman que la edad es un factor muy importante a la hora de sufrir cualquier afección o problema de visión. En el rango de edad joven (18-35 años), un 67% sufre problemas de visión. A medida que se avanza en edad los problemas crecen. A partir de los 55 años el 95% sufren problemas de visión. Algunos síntomas de que se sufre de presbicia es la necesidad de mucha luz para leer, somnolencia o pérdida de interés en leer, dificultad para enfocar, dolor de cabeza, fatiga ocular, letras o texto que “baila” y muchos otros indicios.

Así mismo, a medida que la persona avanza de edad, la presbicia también se hace más grave y es más notable y fácil de identificar. Según Mejor Visión hay unas terapias pueden retrasar la aparición o ralentizar la progresión, además de paliar los efectos de la presbicia, consiguiendo una convergencia y una binocularidad eficientes y una mejora de las capacidades visuales. Una de las terapias muy efectivas que según Mejor Visión funciona para estimular la visión es la Fototerapia Syntonic. Esta terapia es muy efectiva para mejorar la visión periférica, el movimiento ocular, el enfoque y la binocularidad.

La terapia visual que propone Mejor Visión también consiste en una serie de ejercicios lúdicos mediante los cuales se desarrolla la capacidad de acomodación, binocularidad y movimientos oculares. Todas estas terapias se pueden incluso combinar para conseguir mejores resultados. El uso de gafas también es recomendable para realizar aquellas tareas puntuales que requieren precisión (como leer o coser), ver de lejos y/o cerca y la visión intermedia.

La presbicia aparece de forma gradual y va agravándose con el tiempo. Sin embargo, estos tratamientos pueden atrasar su evolución y hacer que esta afección se manifieste más tarde. No obstante, la presbicia es un hecho inevitable a lo largo de los años y finalmente requiere del uso de gafas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.