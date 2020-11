'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 17:57 h (CET) A causa de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, es difícil saber a ciencia cierta cómo va a afectar al mercado inmobiliario, a los vendedores y a los compradores. Lo que arroja luz sobre este asunto es la caída del Euríbor, algo favorable para los compradores o para aquellos que tienen una hipoteca variable Según Euribor.com, la media del valor actual del mismo es de -0,486 y esto supone una gran rebaja en cuanto al mes de noviembre del año anterior, situada en el -0,272. El valor medio del Euríbor ha cambiado de forma paulatina a lo largo de los años, y supone un cambio drástico si se tiene en cuenta que su valor fue de 4,498% en el año 2008. Este año el Euríbor ha seguido en plena caída, pero de forma mucho más veloz.

Según la misma fuente, en enero, el valor era de -0,253 %, en febrero siguió bajando a un -0,288 %. En marzo y abril se ha visto una ligera subida y el Euríbor se subió de un -0,266 % a un -0,108. Después, en mayo, el Euríbor adquirió un valor de -0,081. Aquí es donde muchos vieron la luz del sol y pensaron que el valor volvería a ser positivo. No obstante, Euríbor afirma que los tipos positivos no llegarán hasta el 2030-2035.

Según Inmobiliaria Núcleo, “la caída del Euríbor afecta mucho a los ya hipotecados y de forma positiva: todos los que firmaron la hipoteca con un tipo de interés variable de Euríbor del +2,25 % son afortunados y es que mientras el Euríbor se encuentre entre estos valores no se verán obligados a pagar intereses, tan solo la cuota de la vivienda”. Sin embargo, Inmobiliaria Núcleo también afirma que “es muy importante contar con un buen asesor financiero”.

El Euríbor está actualmente en los mínimos históricos y seguirá en negativo hasta el 2030. Tanto los ya hipotecados como los que están pensando en comprar una casa. Es muy aconsejable pedir una renovación del préstamo hipotecario si las condiciones no son muy favorables, o una subrogación de hipoteca, con el fin de mejorar estas condiciones.

“Cualquiera que se esté planteando comprar una vivienda debería contar con un asesor financiero para calcular como puede salir la cuota mensual de la hipoteca”. Inmobiliaria Núcleo aconseja esto a todos sus clientes y realiza estos estudios teniendo en cuenta las condiciones de cada cliente. Otro punto a favor de esta inmobiliaria es que puede conseguir hasta el 100% de la hipoteca con las mejores condiciones posibles, además de un asesoramiento y gestión de todos los trámites desde el principio de compraventa, hasta el servicio post venta.

