Fercasy presenta velo de novia o cómo regenerar la piel sin cirugía y sin anestesia

martes, 10 de noviembre de 2020, 17:17 h (CET) Un rostro uniforme, liso y radiante sin imperfecciones en el tono de la piel es el deseo de prácticamente todas las mujeres. Por suerte, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de nuevos tratamientos estéticos que permitan tener una piel mejorada en pocas sesiones. El tratamiento velo de novia, permite gozar de una piel luminosa, suave y sana. La Dra. Fercasy, directora de la clínica que lleva su nombre, presenta las claves para entender este tratamiento. PVP: desde 200€ www.fercasy.com Al aplicar el láser sobre el rostro comienza a descamarse la piel más superficial, lo que produce una fina capa blanquecina parecida a un velo de novia, de ahí el origen de su nombre.

El calor generado por el láser favorece la producción de colágeno, lo que ayuda a regenerar la piel y conseguir un aspecto más uniforme. Además de eliminar las células más dañadas de la piel, reemplazándola por una piel de mayor calidad.

Este tratamiento se recomienda para todo tipo de pieles, desde las más jóvenes que buscan mejorar el aspecto de los poros y el exceso de grasa, hasta las más maduras que buscan luminosidad y atenuar arrugas superficiales.

Velo de Novia es un tratamiento popular antes de fiestas o eventos especiales para conseguir una piel sana, radiante y luminosa de manera rápida. Se puede presentar un leve enrojecimiento que no superará las 24 horas y una leve descamación de la piel unos días después.

El procedimiento es indoloro, por lo que no requiere ningún tipo de anestesia. Además de mostrar resultados inmediatos ya que no es invasivo y la irritación posterior es mínima.

Debido a sus características este tratamiento puede complementarse con otras técnicas de rejuvenecimiento para potenciar los resultados.

Gracias a la tecnología del láser FOTONA, la belleza sin cirugía es una alternativa cada vez más viable y con resultados notables y duraderos.

Tratamiento en la Clínica de la Dra. Fercasy

En la Clínica de la Dra. Fercasy ofrecen el tratamiento Velo de Novia con láser FOTONA, cuyo objetivo es devolver la luminosidad al rostro. Este tratamiento ayuda a eliminar suavemente lesiones de la epidermis y la dermis superficial de manera controlada y mínimamente invasiva.

PVP: 200 €

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que se especializa en resaltar o reparar daños en la piel sin invadir el aspecto natural de sus pacientes en la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

