Primera gran operación del grupo inversor inglés VERUM INVESTMENTS en España

martes, 10 de noviembre de 2020, 17:01 h (CET) Inyectarán 30 millones de Euros en proyectos cinematográficos, liderados por Alicia Carracedo, para apoyar la industria cultural nacional Desde su establecimiento en la capital española, esta misma primavera, la Compañía Inglesa de Inversiones, VERUM INVESTMENTS INC., ha estado analizando cuál sería su primera gran operación en España y entre la docena de proyectos y peticiones de inversión recibidos, ya se han decantado por inyectar nada menos que 30 millones de Euros, durante los próximos 3 años, para apoyar la industria cinematográfica española, que desde la declaración de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19 ha visto frenados muchos de sus proyectos y como se vaciaban las salas de proyección.

Así, de la mano de la gran apasionada del cine y reconocida profesional de la estética y la imagen personal Alicia Carracedo, y del Director Cinematográfico Manuel Moreno, VERUM ha decidido contribuir decisivamente al desarrollo de películas y series de gran relevancia en España, dada su experiencia, entre otros, en numerosos trabajos cinematográficos y rodajes de videoclips. Alicia Carracedo, nacida en Madrid en 1978.

Según ha informado el Director de Desarrollo del grupo inversor inglés, Javier Prada, “debido a la complejidad de conseguir financiación clásica bancaria, más aún en estos tiempos de crisis, los nuevos proyectos cada día tienen más difícil su puesta en marcha. Por ello, lo que ofrece VERUM es prosperidad, y tiene un modelo de negocio a través del cual gana dinero ayudando a los demás, a través de inversiones en proyectos de auténticos emprendedores, como Alicia Carracedo que, a través de una pequeña aportación para la contratación de una garantía bancaria internacional, podrá hacer realidad sus proyectos, y permitirá apoyar una industria del cine española que a pesar de su contribución a la cultura en España, no está en su mejor momento”.

VERUM INVESTMENTS INC.

VERUM INVESTMENTS INC. (www.verumhk.com), es un grupo inversor de los más importantes del mundo que con sus más de 12.000 millones de Euros en liquidez, entre fondos propios y de colaboradores directos, interviene incluso en aportación de grandes sumas de liquidez a determinados gobiernos en instituciones de administraciones públicas, en coordinación con la FED (Reserva Federal Americana) y resto de autoridades monetarias.

La compañía aterrizó en España en la primavera de este año 2020 para invertir en diferentes grandes proyectos nacionales, y dirigir desde este país sus operaciones en Europa y América, donde sus mayores puntos de interés son las comunicaciones (aerolíneas y telecomunicaciones), la investigación, la robótica y la seguridad entre otros.

Javier Prada, Director de Desarrollo de Negocio. Así, Javier Prada ha indicado que, “aunque el nombre ya revela la intención de ser diferentes porque la intención es ayudar de verdad, invirtiendo en personas que se lo merecen, por potencial y capacidad que más pronto que tarde, también es optar a invertir en operaciones de grandes grupos nacionales como Air Europa, Abengoa, ACS, Ferrovial o Iberdrola, para citar algunos buenos ejemplos”.

Desde su domicilio España, en el Edificio Torre Europa de Madrid, el más vanguardista a nivel tecnológico de España, VERUM también quiere tener acceso a toda América, por los importantes lazos hispano-parlantes, y porque sus operaciones consisten en invertir y participar con el cliente, sin entrar en el control de su negocio, es decir, sin financiar ni prestar dinero al estilo clásico, porque opera con instrumentos bancarios internacionales en lugar de hipotecar bienes de los clientes.

