AleaSoft: La importancia de una estrategia de compra de energía basada en una visión del futuro del mercado Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 17:13 h (CET) A la hora de renovar un contrato de suministro de energía, es importante que éste se enmarque y encaje con la estrategia y la visión a corto, medio y largo plazo de la adquisición de energía de la compañía. Por otro lado, es fundamental que, si se quiere conseguir una estrategia robusta que permita mitigar el riesgo de precios de mercado y aprovechar los momentos con precios bajos, esta estrategia se base en una previsión fiable de precios del mercado Se acerca el final del año 2020, un año completamente excepcional en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, actividad económica y, obviamente, los mercados de energía. En el actual panorama de incertidumbre debido a la crisis económica, provocada por la primera ola de la pandemia de COVID‑19 durante el segundo trimestre del año, y en pleno pico de la segunda ola, con consecuencias aún por conocer, el momento de renovar los contratos de suministro de energía se plantea más incierto que nunca.

Los grandes consumidores de energía, desde industrias electrointensivas a empresas multinacionales con muchos puntos de suministro, pasando por centros de datos y grandes instalaciones comerciales, disponen de suficiente volumen de energía para poder negociar las condiciones que más les favorezcan. Aun así, en un momento incierto como el actual, tomar las decisiones acertadas no está exento de cierto riesgo.

Las opciones a escoger son múltiples. Por un lado está la duración del contrato, que puede ser desde meses, a un año, a contratos de varios años a largo plazo en la modalidad de PPA. Por otro lado está la estructura de precio. La clasificación más básica es precio fijo o precio indexado. Pero el número de posibles estructuras de precios es muy amplio, con precios suelo o precios techo, con precios indexados con primas, etc. Lo más importante a la hora de escoger una u otra opción es disponer de una visión propia de los precios del mercado en el futuro basada en una previsión de precios fiable.

La mejor estrategia: la diversificación

Desde la consultora en mercados de energía AleaSoft, la recomendación es diseñar una estrategia basada en la diversificación del suministro de electricidad que permita colocar parte de la energía a distintos plazos con las condiciones más ventajosas en cada situación. Una buena estrategia debe ser capaz de asegurar un precio adecuado a medio y largo plazo para la mayor parte de la energía, proteger contra las subidas de precios del mercado y aprovechar los momentos en que los precios sean bajos.

Para que la estrategia de adquisición de energía sea robusta debe basarse en una visión de los precios del mercado en todos los horizontes, corto, medio y largo plazo, que sea fiable, de base científica y con una métrica probabilística.

La métrica probabilista de las bandas de confianza o de las distribuciones de posibles precios futuros es fundamental para poder evaluar de manera responsable el riesgo asociado al precio de cada operación de compra, ya sea el cierre o apertura de posiciones en los mercados de futuros o la firma de contratos bilaterales o PPA.

Los reportes de previsiones de medio plazo de AleaSoft proporcionan distribuciones de probabilidad de todos los períodos mensuales, trimestrales y anuales para los próximos tres a cinco años que proporcionan una métrica científica que permite una gestión de riesgos robusta para valorar de manera fiable cada operación de adquisición de energía.

Próximo webinar de AleaSoft

Continuando con las series de webinars públicos durante la crisis económica, en AleaSoft se está preparando un próximo webinar que tendrá lugar el día 26 de noviembre. Este webinar será la primera parte de una nueva serie “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021” que tendrá, al menos, una segunda parte en enero de 2021. En esta ocasión se contará con la participación de los siguientes ponentes de Vector Renewables: Javier Asensio Marín, CEO, Hugo Alvarez López, Global Head of Technical Advisory y Carlos Almodóvar Almaraz, Principal M&A and Financial Advisory.

Además de analizar el comportamiento de los mercados de energía desde que empezó la crisis económica, se debatirán las perspectivas a partir del año 2021. Los temas centrales de este webinar girarán alrededor del diseño de las nuevas subastas renovables y su efecto en el mercado, así como las Due Diligence técnicas y su importancia para la financiación de los proyectos.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/importancia-estrategia-compra-energia-vision-futuro-mercado/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way 'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Las 4 competencias del profesional digital por Talio