Signaturit acelera su crecimiento: aumenta su cartera de clientes un 79% y refuerza su equipo de dirección

martes, 10 de noviembre de 2020, 16:21 h (CET) Ante su continuo crecimiento, la empresa tecnológica apuesta por nuevos talentos y refuerza su equipo directivo con dos nuevas incorporaciones que brindarán una visión adicional de liderazgo y experiencia Signaturit, empresa tecnológica española líder en servicios de confianza para la firma y entrega electrónica de documentos y la identificación digital, permanece en constante crecimiento, y ha anunciado la incorporación de Jonah Normand como vicepresidente de ventas y de Graciel Souza Barbieri como vicepresidente del departamento de marketing.

Pese al impacto del Covid-19, Signaturit ha experimentado un fuerte crecimiento de su negocio a lo largo del 2020. En concreto, la firma tecnológica ha incrementado en un 79% en el número de nuevos clientes y en un 50% su facturación en los primeros tres trimestres del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, entre los meses de enero y septiembre, se han enviado más de 4.700.000 documentos a firmar a través de su plataforma, lo que supone un aumento del 95% respecto al mismo periodo de 2019.

En línea con este incremento de negocio, Signaturit ha hecho dos nuevas incorporaciones a su plantilla, Jonah Normand como vicepresidente de ventas y de Graciel Souza Barbieri como vicepresidente del departamento de marketing. Ambos profesionales se suman a la compañía con el objetivo de aportar una nueva visión sobre la mejor aplicación de la tecnología de firma electrónica, impulsar resultados comerciales positivos y ayudar a comprender el comportamiento de sus clientes.

Jonah Normand, apasionado por la innovación, cuenta con un grado en Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional en The Open University en Inglaterra y más de 15 años de experiencia en el departamento de ventas en grandes corporaciones multinacionales y start-ups. Normand ha desarrollado y gestionado equipos de ventas internacionales de alto rendimiento en empresas del sector de software empresariales y Saas, y servicios B2B, como Mixpanel o Autodesk.

Por su parte, Graciel Souza tiene más de 20 años de experiencia en estrategia de marketing, producto y comunicación. Con un amplio recorrido educativo – habiendo estudiado en universidades con Harvard, ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing, en Brasil, y Berkeley en California –, Souza destaca por su experiencia previa liderando equipos de marketing en empresas tecnológicas como Docusign, Adobe, Booking o Mixpanel. Al igual que Normand, cuenta con una amplia carrera internacional, habiendo trabajado en América Latina y varios países de Europa como Inglaterra, Países Bajos, Francia y, ahora, España.

“Estamos orgullosos de incorporar al equipo a profesionales con el expertise de Jonah y Graciel”, ha declarado Juan Zamora, CEO y co-fundador de Signaturit, añadiendo que “confiamos en que estas nuevas incorporaciones traerán la experiencia y el liderazgo necesarios para impulsar la línea de crecimiento de Signaturit y para apoyar nuestro plan de expansión internacional de los próximos años.”

Sobre Signaturit

Signaturit es una compañía legaltech acreditada como prestador cualificado de servicios de confianza (QTSP) que ofrece soluciones innovadoras de firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica. Estas tecnologías facilitan cualquier proceso de firma o comunicación digital, con plenas garantías legales y de seguridad. Fundada en el año 2013 y participada por Providence Strategic Growth –la filial de growth capital de la firma líder de gestión de activos Providence Equity Partners–, Signaturit tiene actualmente más de 2.500 clientes en más de 40 países y ha permitido la realización de más de 38 millones de firmas en su plataforma. Los servicios de confianza de Signaturit optimizan el proceso de firma, permitiendo a los clientes reducir el consumo de papel, mejorar sus procesos de facturación y contratación y proporcionar a sus equipos una herramienta que les ayude a optimizar sus tareas administrativas relacionadas con la firma de documentos. La empresa ha sido recientemente reconocida como 1ª empresa de tecnología española en el ranking del Financial Times 1000. Para más información, www.signaturit.com

