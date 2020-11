PortBlue Hotel Group vende sus activos en S'Algar, Menorca

PortBlue Hotel Group ha cerrado la venta de sus 5 alojamientos turísticos en s’Algar (Menorca) a Stoneweg, plataforma de inversión en Real Estate PortBlue Hotel Group vende sus activos en Menorca para consolidar su estrategia de centrarse en establecimientos de categoría superior.

PortBlue Hotel Group ha cerrado la venta de sus 5 alojamientos turísticos en s’Algar (Menorca) a Stoneweg, plataforma de inversión en Real Estate.

Estos activos, compuestos por dos hoteles y tres complejos de apartamentos, fueron adquiridos por la PortBlue Hotel Group en 2014 a los herederos del empresario menorquín Gabino Sintes, que los construyó en los años 60. Desde ese momento formaron parte del portfolio del grupo hotelero y fueron gestionados aplicando su know how, consiguiendo así mejorar los resultados tanto económicos como de satisfacción al cliente.

En 2019, PortBlue Hotel Group redefine su estrategia de marca y expansión y decide vender estos activos para enfocarse en la gestión de establecimientos de categoría superior, donde estima mejorar la rentabilidad de sus operaciones.

Con esta operación PortBlue Hotel Group mantiene su presencia en la isla de Menorca, donde continuará con el management del hotel 5 estrellas La Quinta Menorca by PortBlue Boutique. También en Mallorca de la mano del PortBlue Club Pollentia Resort & SPA, resort de 85.000 m2 ubicado en el norte de Mallorca y que es propiedad de la familia Porto, y en la Península con la gestión del Hotel Spa Ciudad de Astorga by PortBlue Boutique, última incorporación al grupo. A nivel internacional, la compañía aprovecha esta nueva etapa para redefinir el concepto de su hotel Le Sivory Punta Cana by PortBlue Boutique en República Dominicana.

Desde el grupo hotelero confirman que este paso les dará el impulso para avanzar en su estrategia de crecimiento, valorando crecer en nuevos destinos así como consolidarse en los territorios donde ya opera actualmente.