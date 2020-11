Purina se suma a la campaña #AyudaCanFlix y dona más de 1.000 comidas a la protectora para evitar su cierre Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 13:33 h (CET) A través de una dinámica en redes sociales, la compañía se comprometió a donar una comida por cada foto compartida a lo largo de la campaña. La iniciativa fue promovida por Pandemia de Valores, un proyecto de moda sostenible y solidaria a favor de causas sociales En su afán de enriquecer la vida de las mascotas y las personas que las quieren, Purina se ha sumado a la campaña solidaria llevada a cabo por Pandemia de Valores, para intentar evitar el cierre de la protectora de animales Can Flix.

Debido a la gran cantidad de animales abandonados y a la falta de recursos, dicha protectora, ubicada en los municipios tarraconenses de Flix y Mora La Nova, se ha visto en la necesidad de anunciar su cierre para finales de año. Para intentar revertir esta situación, Pandemia de Valores, un proyecto que apuesta por la moda sostenible vinculada a causas sociales, decidió darles voz a través de la campaña de Instagram #AyudaCanFlix.

Esta campaña invitaba a los usuarios a participar, compartiendo un “vale de comida” en formato de stories de Instagram. Por cada foto compartida, Purina se comprometió a donar una comida para los animales de la protectora. De esta forma, la marca ha donado un total de 1.012 comidas, demostrando así el éxito de la campaña, con la que se ha llegado a 405.000 cuentas y se han obtenido 1.926 interacciones con el contenido en tan solo una semana.

Gracias a esta iniciativa, las Administraciones locales de la comarca se han puesto en contacto con la protectora y están en conversaciones para intentar evitar el cierre. Si no se avanzan con las negociaciones, los voluntarios de Can Flix se han comprometido a hacerse cargo de todos los animales hasta que les encuentren un hogar.

PURINA®

Desde PURINA® están convencidos de los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas al conjunto de la sociedad. Por eso impulsan programas de voluntariado interno, crean campañas de concienciación social, desarrollamos programas para la integración de las mascotas en la vida laboral y social, y apoyamos a protectoras y asociaciones que, como ellos, están convencidos de que Juntos la vida es mejor.

