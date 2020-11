Festival de Huelva: Las 10 películas que no debes perderte Filmin acoge, del 13 al 20 de noviembre, la 46 edición del festival de cine iberoamericano más antiguo de Europa, que este año será 100% online Redacción Siglo XXI

martes, 10 de noviembre de 2020, 14:41 h (CET)

El próximo viernes 13 de noviembre arranca en Filmin una nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que por primera vez se celebrará íntegramente en Internet debido a las restricciones a la actividad cultural provocadas por la Covid-19.



Filmin acogerá toda la Sección Oficial y el grueso de los programas paralelos, en una edición pensada expresamente para la ventana online que incluye 29 largometrajes y dos programas de cortos. Todos los títulos estarán disponibles sin coste añadido para los suscriptores de Filmin, que podrán acceder cada día, y durante 72 horas, a dos nuevos títulos de la sección oficial. La nueva sección Sismos, por su parte, incluye éxitos recientes del cine iberoamericano programados en otros festivales junto a propuestas de nuevos talentos emergentes. A destacar también los documentales sobre las figuras de Antonio Machado ("Antonio Machado. Los días azules"), la periodista mexicana Carmen Aristegui ("Silencio Radio"), el cantautor brasileño Caetano Veloso ("Narciso em Férias") y el cineasta argentino Héctor Babenco ("Babenco: Dime cuando muero").

Matar a Pinochet Sección Oficial. Del 13 al 16 de noviembre. Estreno mundial del primer largometraje de ficción de Juan Ignacio Savatini, con producción española, sobre el intento real de atentar contra la vida de Pinochet por parte del Frente Patriótico chileno en 1986.



La fiesta silenciosa Sección Oficial. Del 14 al 17 de noviembre. Una pareja decide pasar el día antes de su boda en la casa de campo del padre de ella. Todo deriva en una noche de violencia, cacería y persecución. Diego Fried dirige un rape & revenge moralmente complejo. La nave del olvido Sección Oficial. Del 14 al 17 de noviembre. La directora chilena Nicol Ruiz debuta con una historia de despertar LGTBI+ que retrata la relación entre una mujer viuda de 70 años y su cuidadora en Lautaro, un pueblo en el que se avistan ovnis.



Lavaperros Sección Oficial. Del 15 al 18 de noviembre. Lo nuevo de Carlos Moreno ("Perro come perro") es un thriller tarantiniano, satírico y en clave de realismo sucio, centrado en la lucha entre los carteles de la droga de Colombia.



La muerte no existe y el amor tampoco Sección Oficial. Del 15 al 18 de noviembre. Fernando Salem ("Como funcionan casi todas las cosas") dirige este drama en el que una joven regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su mejor amiga. 2020 Sección Oficial. Del 17 al 20 de noviembre. El nominado al Goya Hernán Zin ("Nacido en Siria") tuvo acceso privilegiado a hospitales, funerarias y residencias durante la primera ola de la pandemia en Madrid. Este es el documental que desearíamos no haber visto. Sin señas particulares Sección Sismos. Del 13 al 16 de noviembre. Premiado este año en Sundance y San Sebastián, este sobrecogedor thriller social dirigido por Fernanda Veladez transita algunos de los insólitos y más turbadores parajes del México actual. Érase una vez en Venezuela Sección Sismos. Del 14 al 17 de noviembre. En el marco de una Venezuela políticamente dividida, este profético documental estrenado en Sundance muestra a dos matriarcas que se enfrentan en un olvidado pueblo flotante. Dirige Anabel Rodríguez. Los conductos

Sección Sismos. Del 19 al 22 de noviembre. Camilo Restrepo ganó el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín gracias a esta obra visionaria, física y elástica, como el celuloide de 16 mm. en el que fue rodada, que vive entre la pesadilla y la alucinación.

Ella es Cristina

