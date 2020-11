Biden gana las elecciones en EEUU y la incertidumbre crece en los mercados, según los analistas de Libertex Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 12:49 h (CET) Los índices estadounidenses podrían verse afectados por la gestión de los impuestos y de las relaciones comerciales con China La larga espera terminó y parece que el aspirante demócrata, Joe Biden, ha conseguido la oportunidad de pasar 4 años en la Casa Blanca y, los inversores, probablemente, se estén preguntando cómo afectará eso a los mercados.

Brad Alexander, analista de Libertex, realiza un análisis de las posibles consecuencias de la nueva gestión de Biden al frente de los Estados Unidos.

En el aspecto económico, los demócratas siempre han sido conocidos como recaudadores de impuestos y, a menudo, como anti-Wall Street. Sin embargo, según Alexander: "En las circunstancias actuales, la nueva administración debe darse cuenta de que Wall Street y las empresas más grandes también son los empleadores más importantes de EE. UU., sin embargo, el problema más urgente es la enorme deuda causada por la pandemia del coronavirus. Esto puede hacer que el nuevo presidente aumente los impuestos antes de lo que podría haberlo hecho Donald Trump".

Los impuestos más altos significan menores ganancias para las empresas estadounidenses, lo que siempre tendrá un impacto negativo en el precio de las acciones.

Por lo tanto, puede verse, por ejemplo, en la plataforma Libertex, cómo hay muchas oportunidades para negociar CFD que reflejan los precios de las acciones de empresas como Apple y Microsoft e incluso, empresas que se han visto muy afectadas por la pandemia como Boeing y Exxon.

Por supuesto, aquellos inversores que no desean seguir a empresas individuales, tienen 4 índices estadounidenses que puede negociar, incluidos Russell 2000, NASDAQ 100, Dow Jones y S&P 500. Además, puede negociar la volatilidad del S&P 500 en el VIX.

Según Brad Alexander."Una de las cosas más importantes que debe hacer Joe Biden como presidente es controlar el Coronavirus. Las malas noticias sobre COVID-19 harán que los precios de las acciones y los índices bajen; las buenas noticias los llevarán más alto. Lo mismo puede decirse de WTI y Brent Crude".

Las malas noticias sobre COVID-19 significarán una menor demanda de petróleo, según los expertos, lo que hará que los precios bajen, y viceversa.

Otro tema clave que afecta a todas las empresas estadounidenses y a los índices es el estado actual de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según Alexander: "La actitud de Biden hacia las relaciones comerciales internacionales, como vicepresidente, fue bastante progresista y global y siente que los aranceles comerciales más bajos, con más exportaciones estadounidenses, crearán más empleos estadounidenses".

Por lo tanto, según los expertos, cualquier buena noticia sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China elevará los precios de las acciones y los índices; las malas noticias los harán bajar. Además, cualquier noticia sobre este tema afectará a los índices China A50 y Hang Seng. Por otro lado, cualquier buena noticia con respecto a las relaciones comerciales también elevará el valor del dólar estadounidense.

En cuanto a los impuestos: los impuestos estadounidenses más altos también resultarán en un aumento en el valor del dólar estadounidense. Respecto al estímulo, solo se puede asumir que la batalla entre republicanos y demócratas disminuirá con Joe Biden a cargo.

Cuando las negociaciones de estímulo progresan positivamente, el dólar estadounidense se contrae mientras las acciones y los índices suben. Cuando las conversaciones de estímulo se topan con problemas, ocurre lo contrario. Todo un abanico de opciones a tener en cuenta para que los inversores realicen estrategias apropiadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hibernación de la piscina, la mejor forma de ahorrar, según Piscinas Lara Lenovo impulsa sus actividades de voluntariado corporativo junto a United Way 'Estamos en uno de los mejores momentos para la compra de una vivienda', según Inmobiliaria Núcleo Mejor Visión, el centro que tiene la solución para la presbicia Las 4 competencias del profesional digital por Talio