Medidas de seguridad ante los okupas en Madrid según Cerrajeros.com

Los okupas han causado estragos en toda España, pero también en Madrid, donde las tasas de ocupaciones son las segundas más elevadas de todo el territorio nacional A pesar de que la situación parece haberse detenido un poco debido al confinamiento (se estima que un 10% menos en comparación con la misma fecha en el año pasado), hay calores en los medios de comunicación y en las calles, con la propuesta de los ciudadanos al cambio de Ley, ingresada al parlamento el 8 de julio del presente año, que propone regular de modo más estricto las ocupaciones ilegales.

El ¿por qué? de los okupas

Los okupas son un movimiento que data desde la década de los 60 aproximadamente, y que ha tenido un enorme auge los últimos tiempos. Este movimiento principalmente se caracteriza por la ocupación ilegal de propiedades, básicamente para solicitar, luego de ocuparla, mantenerse allí por “necesidad”.

Sin embargo, es de destacar que sus modos no siempre son los más pacíficos, pues si bien es cierto que muchos okupas son personas que han perdido sus casas, por no poder pagar la hipoteca y se quedan viviendo en el inmueble por necesidad, la mayoría de los casos son grupos de personas que entran de modo violento e ilegal a propiedades privadas desocupadas (en el mejor de los casos) y se quedan a vivir allí.

Lo peor de esta realidad, es que muchos okupas son orquestados, otros son poblaciones de inmigrantes que no comprenden realmente la situación, o no la quieren comprender y aseguran haber pagado por ocupar los inmuebles, y otros muchos son personas conflictivas y desordenadas que no solo invaden propiedad, sino que causan verdaderos estragos a sus vecinos.

Medidas desesperadas ante los okupas

Lo cierto es, que los madrileños están cansados de estos grupos que han ido en aumento, y que ahora luego del confinamiento se sienten de algún modo protegidos, por lo que han sugerido este nuevo proyecto de Ley, que no es que deroga la ley anterior, sino que propone cambios para garantizar la rapidez de las medidas contra los okupas.

Sin embargo, las medidas de seguridad en Madrid y en toda España se han hecho populares, aminorando solo un poco las ocupaciones, estas básicamente consisten en comprar puertas especiales de seguridad, así como la instalación de cerraduras antibumping por cerrajeros profesionales.

De igual modo, los especialistas sugieren mantener las propiedades e inmuebles lo más vivos posibles para evitar ocupantes no deseados, encendiendo luces de modo regular, pintando, y visitando periódicamente, esto en el caso de propiedades de personas naturales, porque existen numerosos complejos residenciales y pisos pertenecientes a bancos y otras empresas que simplemente han sido proclamados territorio okupas, por lo que es poco lo que se puede hacer.

Para estos casos, la medida más desesperada han sido las múltiples empresas públicas y sobre todo privadas de desalojo, quienes, han aumentado considerablemente su popularidad, aunque no han tenido el efecto esperado, sino más bien ayudan a paliar un poco esta situación, la cual para muchos, debiera ser tratada con más radicalismo de raíz.