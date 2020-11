Nace FIV en casa, innovación tecnológica para llevar la reproducción asistida a casa Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 10:41 h (CET) Debido a la alta demanda de los tratamientos de reproducción asistida y a la intermitente crisis sanitaria originada por la Covid-19, ahora más que nunca es muy importante ofrecer a los pacientes un servicio seguro, rápido, cómodo y eficaz. El objetivo del servicio es acompañar a la paciente durante todo el proceso que dure el tratamiento, brindando los mejores servicios y resultados, desde la comodidad del hogar Esta innovadora solución de medicina reproductiva desde casa, pionera en España, nace de la mano de un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el campo de la reproducción asistida a nivel nacional e internacional.

Hay que tener en cuenta que durante un tratamiento de Fecundación in Vitro hay una primera fase de estimulación ovárica que obliga a la paciente a acudir a la clínica en numerosas ocasiones para realizarse una ecografía. Este novedoso servicio de telemedicina – exclusivo en reproducción asistida - permite conseguir reducir al mínimo los desplazamientos, monitorizando la estimulación ovárica desde el domicilio de la paciente, con las mismas garantías y precisión.

En el momento de la punción folicular durante la FIV y/o la transferencia de embriones, sí que será necesario el desplazamiento de la paciente a la clínica. En los casos de ovodonación, solo será necesario ir a la clínica para transferir los embriones.

“Como profesional de la reproducción asistida y como fui paciente de FIV, sé que un tratamiento de reproducción asistida puede ser un tanto sacrificado a nivel de tiempo y esfuerzo. El objetivo del servicio FIV EN CASA es brindar a los pacientes la comodidad y garantía para llevar a cabo desde su domicilio todo el proceso inicial del tratamiento, en el cual no es imprescindible venir a la clínica”, explicó Enrique Criado, CEO de Fertility At Home.

El primer servicio de FIV EN CASA comenzó el pasado mes de septiembre con una de sus pacientes actuales. La conexión se realizó en directo por telemedicina desde Málaga a Ceuta y se pudo monitorizar online con éxito gracias al trabajo de su equipo médico.

“Es increíble como gracias a la tecnología podemos realizar una ecografía en directo a una paciente que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia, con la misma eficiencia que si estuviera en consulta”, expresó el Dr. Daniel Sosa, Director Médico de Fertility At Home.

Controles ecográficos en casa

Comodidad, seguridad y atención personalizada son las tres premisas que seguirán para que el tratamiento de FIV EN CASA sea todo un éxito. El proceso desde que la paciente pide su primera consulta hasta que comienza con el tratamiento se realiza de forma fácil y segura.

La visita ginecológica es el paso más diferencial del servicio de FIV EN CASA; la enfermera se personará en casa de la paciente cuando ésta decida, para que se puedan llevar a cabo los controles ecográficos desde casa. Todo sin salir de casa, con la máxima privacidad, seguridad y eficacia, como si la paciente estuviera presencialmente en la clínica.

“Durante los meses de confinamiento - que nuestras clínicas permanecieron cerradas - sentimos la necesidad de estar cerca de nuestras pacientes y llegar a sus domicilios gracias a la telemedicina para que la pandemia no frenara su proyecto reproductivo. Esto fue el impulso que nos ayudó a emprender y hacer posible este maravilloso y ambicioso proyecto”, añadió Ana Yus, embrióloga y especialista en fertilidad del servicio FIV EN CASA.

