El nuevo pasaporte del siglo XXI, los PCR obligatorios para viajar Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 09:33 h (CET) IATI Seguros ofrece este servicio que ya exigen decenas de países para acceder a sus territorios por turismo o trabajo. Esta prestación, que se puede gestionar cien por cien on-line, ofrece la posibilidad de reembolso de los gastos en caso de ser positivo en Coronavirus Para volar a países como Alemania, Bélgica, Grecia, Turquía, Egipto o Malta, entre otros, ya es necesario hacerse un PCR obligatorio para viajar. De esta forma, esta especie de visado en el pasaporte permitirá acceder a estos territorios internacionales por motivos laborales o de turismo. Por ello, IATI Seguros, pionera en la venta de seguros de viaje por Internet en España, ha dado un paso más y ha facilitado esta engorrosa gestión con un servicio que se gestiona cien por cien on-line y con los precios más competitivos del mercado.

Gracias a un acuerdo con una plataforma médica de referencia con más de 300 laboratorios repartidos en todo el territorio nacional, el viajero podrá gestionar su PCR obligatorio para viajar en tiempo récord, ya que se gestiona al cien por cien de forma on-line y no es necesaria una cita previa en la mayoría de centros. Los resultados se conocen de forma inmediata a las 48/72 horas. Los interesados pueden acceder a este servicio mediante este enlace de PCR obligatorio para viajar (https://www.iatiseguros.com/blog/pcr-obligatorio-viajar/).

Una vez que el viajero conoce los resultados, en el caso de ser positivo y tener contratado el seguro de anulación de IATI Seguros, podrá recuperar el dinero invertido en los vuelos y alojamientos mediante un reembolso. De esta forma, los turistas o las personas que tengan que viajar por motivos laborales o personales, podrán estar tranquilos a la hora de planificar su viaje si más tarde contraen la Covid-19. “Las empresas debemos estar al servicio de nuestros clientes. Ante la demanda de países que obligan a hacer PCR a los viajeros, hemos querido apostar por este servicio que va a quitar dolores de cabeza a muchas personas”, explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Además de esto, la empresa ha creado una guía imprescindible para viajar seguro en tiempos de coronavirus y que puede descargarse aquí (https://mailchi.mp/iatiseguros/descarga-guia-iati-coronavirus?utm_source=NdP&utm_medium=enlace_texto&utm_campaign=Descarga_guia_covid).

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.