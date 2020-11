XXIII Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, fruto del tesón

Siempre me conmueve confirmar que la constancia, la persistencia y la firmeza terminan cosechando lo que de otra manera no sería posible atestiguar, tal es el caso del XXIII Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México (EIPEM), organizado por Casas del Poeta A. C. y, en esta ocasión, en asociación con Sabersinfin.com.



Después de que hace unas semanas acordara con el fructífero escritor mexiquense Francisco Javier Estrada Arriaga, presidente de Casas del Poeta A. C., el desarrollo conjunto del EIPEM, no imaginé el esfuerzo acumulado detrás de la historia de dicho evento.



En una breve entrevista telefónica con quien cariñosamente es llamado por sus amigos como Paco Estrada, me enteré de varios datos reveladores del tesón que ha transportado hasta nuestros días el significativo Encuentro.



El 17 de abril de 1996 el Instituto Mexiquense de Cultura realizó por primera vez lo que en su momento se llamó Encuentro Nacional de Poetas del Estado de México. Luis Mario Shneider fue el fundador del suceso literario.



El Encuentro se suspendió en 1998 y 1999, pero nuevamente se retomó en los años 2000 y 2001, gracias al Instituto Mexiquense de Cultura.



Fue a partir del 2005 cuando Casas del Poeta A.C. ha asumido la responsabilidad de lo que hasta el año pasado se llamó Encuentro Nacional de Poesía del Estado de México.



En años anteriores el Encuentro se había efectuado durante el mes de abril, sin embargo, ahora con la contingencia sanitaria estuvo a punto de no realizarse, pero de última hora, y gracias a la experiencia acumulada por Paco Estrada –quien también es conductor de programas vía streaming- y a las transmisiones de #Poesíaalasocho y #Poesíaalasdiez conducidas un servidor, se abrió la posibilidad de no dejar pasar este año sin una emisión más de lo que de ahora en adelante se llamará: Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México.



Veinticuatro años han transcurrido desde la primera edición del Encuentro y ya nos imaginamos la adversidad que se ha tenido que vencer para que este evento siga vivo y cada vez con más poder de convocatoria.



En esta edición hemos logrado convocar a escritores de: Colombia, Venezuela, España, Suecia, Perú, Estados Unidos y México.



El Encuentro consistirá en lecturas de poesía y entrevistas vía internet que estarán a disposición de todo el mundo.



Por si fuera poco, el Encuentro publicará una antología literaria en versión electrónica e impresa. Todo esto gracias a la disciplina, convencimiento y locura de mi querido amigo Paco Estrada.



Me queda claro que Francisco Estrada ha impregnado parte de su ser al Encuentro, y que lo hace por profundo amor a México, a su entidad y a la poesía.



Aquí un breve repaso de algunos de los escritores que brindarán sus letras en el XXIII Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México: Carmen Nozal, Lorenzo Cisneros, Cristina López Fernández, Gaviota Romero, Azril Bacal Roij, María Anger, Leonardo Fabio Marín, Luis Manuel Pimentel, Mauricio Carrera, Roxana Curiel, Roxana Elvridge-Thomas, Roberto Rezendiz, Leticia Díaz Gama, Lilia Rivera, Merced Sarahí Jarquín Ortega, V. Yamell, Armando Bañuelos Romero, Macedonio Vidal Pérez, Juan Carlos Martínez Parra, Nicholas Gutiérrez Pulido, Enrique Canchola Martínez, Dany Dharma y Filo Huesca, entre otros.



Ni duda cabe, detrás del XXIII Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México hay una historia que se remonta al siglo pasado y que es traída hasta nuestros días gracias al tesón sin límites de mi querido amigo Francisco Javier Estrada.



El mayor de los éxitos para todos y larga vida para el Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México.