Las ofertas de los seguros médicos para el sprint de final de año por todosegurosmedicos.com Comunicae

martes, 10 de noviembre de 2020, 08:03 h (CET) Contratar un buen seguro médico privado puede ser una solución ante la saturación actual de la sanidad pública, y ahora es el momento de hacerlo, porque se puede ahorrar mucho dinero. El final de año es el período de las ofertas de los seguros médicos Quienes estén pensando en contratar sanidad privada deben saber que los últimos meses del año son la época preferida de las aseguradoras para lanzar las mejores campañas. Los expertos del portal todosegurosmedicos.com han recopilado todas las promociones vigentes para conseguir los mejores precios antes de 2021.

AXA

Axa ha puesto en marcha una nueva campaña hasta el próximo 14 de enero de 2021 para sus productos Axa Óptima, Óptima Familiar y Óptima Plus. Solo podrán acceder a la oferta las pólizas que entren en efecto el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre o el 1 de enero. La oferta no se puede acumular a otras promociones.

Descuentos: Si se contrata alguna de las pólizas incluidas o se añaden nuevos asegurados, se consigue hasta un 20 % de descuento. El porcentaje final dependerá del número de asegurados:

1 y 2 asegurados. El precio se reduce un 10 % en los productos Óptima y Óptima Plus. Los productos Óptima Familiar obtienen una rebaja del 15 %.

en los productos Óptima y Óptima Plus. Los productos Óptima Familiar obtienen 3 o más asegurados. Los seguros Óptima y Óptima Plus tendrán un descuento del 15 %, mientras que los clientes de Óptima Familiar se llevarán una rebaja del 20 %. Cobertura dental gratuita durante la vigencia de la póliza: El servicio dental está valorado en 85 euros por persona y será gratis durante la campaña.

Servicio de telemedicina: "Tu médico online" gratuito hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sanitas

Hay diversas pólizas que entran en promoción y cada una consigue distintas ventajas.

Regalo del complemento bluaU: BluaU es el complemento digital de Sanitas que ofrece muchas opciones: videoconsulta con especialistas y urgencias 24 horas, programas de salud por videollamada, analítica a domicilio o reembolso en farmacia con envío de medicamentos a domicilio.

Podrán conseguir bluaU gratis las nuevas pólizas que entren en vigor entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de febrero de 2021. Debe ser una de las siguientes: Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000 o International Residents.

10 % de descuento: Si se contrata Más Salud Familias y entra en vigor entre el 1 de septiembre y el 1 de febrero de 2021, se ahorra un 10 % en el precio. Y, además, el nuevo cliente obtiene bluaU totalmente gratis, ya que Más Salud Familias consigue ambas ventajas.

20 % de descuento para pymes: El seguro Pymes Digital puede conseguir un ahorro de hasta un 20 % en el precio. Es válido para nuevas contrataciones y la póliza debe entrar en vigor entre el 1 de octubre y el 1 de febrero de 2021.

Mapfre

Mapfre se suma a las promociones hasta el 31 de enero de 2021. Los nuevos clientes podrán conseguir un 20 % de descuento. Y, además, durante los siguientes 10 años seguirán disfrutando de una rebaja, que se irá reduciendo gradualmente: 2021: -18 %, 2022: -16 %, 2023: -14 %, 2024: -12 %, 2025: -10 %, 2026: -8 %, 2027: -6 %, 2028: -4 %, 2029: -2 %

Para la promoción, se debe contratar una de estas pólizas: Asistencia sanitaria sin copago (Supra), Asistencia sanitaria con copago (Plus), Asistencia sanitaria con copago especial (Premier) o Reembolso.

Cómo acumular hasta un 50 % de ahorro: La promoción del 20 % se puede unir a otros dos descuentos que ya tiene Mapfre para conseguir una rebaja del 50 %. Mapfre ofrece hasta un 20 % adicional por vinculación de cliente con DNI y otro 10 % de descuento familiar.

Nara

Nara ha creado una campaña que está formada por dos promociones acumulables entre sí. Estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2020.

Hasta 3 meses gratis en 2021: Esta oferta se puede aplicar a todos sus productos. Si la póliza es de un asegurado, tendrá gratis 1 mes (abril de 2021); si es de dos asegurados, dos meses (abril y septiembre de 2021), y para tres asegurados, tres meses gratis (abril, septiembre y diciembre de 2021).

Hasta 150 euros de regalo en Amazon: Las pólizas Senior, Mini-Flex y Mini-Core recibirán un cheque Amazon de 50 euros en abril de 2021 y otro igual en el mes de la primera renovación de la póliza. Por su parte, los productos Smart, Flex y Core traen un cheque Amazon de 75 euros en abril de 2021 y otro en el mes de la primera renovación.

Asisa

Hasta el próximo 31 de enero de 2021, los nuevos clientes pueden conseguir un importante descuento en sus servicios de salud hasta el 31 de diciembre de 2023.

La rebaja depende del número de productos contratados con Asisa. Puede ser uno de estos cuatro tipos: seguro de salud, dental, de vida o de decesos.

- Un producto de salud o dental: 20 % en 2020 y 2021, 15 % en 2022 y un 10 % en 2023.

- Un producto de salud o dental más otro de los incluidos en la promo (otro de salud, dental, de vida o de decesos): 25 % en 2020 y 2021, 20 % en 2022 y 15 % en 2023.

- Si se contratan 4 de los productos incluidos (salud, dental, vida y decesos): 30 % en 2020 y 2021, 25 % en 2022 y 20 % en 2023.

Para acceder a los descuentos, la fecha de efecto de los productos debe estar entre el 15 de octubre y el 1 de febrero de 2021.

Aegon

Aegon se suma a las ofertas de los seguros médicos hasta el 31 de marzo de 2021. Las pólizas en promoción son las siguientes: Completo sin copago, Completo con copago 10 (límite de 450 euros) y Reembolso.

La campaña de Aegon ofrece distintos beneficios:

- Regalo de 4 recibos mensuales: abril y septiembre de 2021 y 2022.

- Pack acompañamiento gratis hasta el 31 de diciembre de 2021. Para tres o más asegurados en las pólizas en promoción, se añade gratis este servicio adicional. Entre otras cosas, incluye 20 horas de apoyo en casos de enfermedad o convalecencia (cuidados a domicilio, acompañamiento al hospital…).

- Descuento del 10 % en las tarifas para clientes de entre 45 y 59 años.

- Descuento en Aegon Salud Familiar. Si se aseguran 2 personas, se consigue una rebaja del 28 %; si son 3 o más, del 40 %.

Asefa

Hasta febrero de 2021, los nuevos clientes consiguen un 15 % de descuento. El único requisito es que la póliza se emita antes del 15 de febrero, y se mantiene el precio durante 2021. El contrato tiene que entrar en vigor entre el 1 de noviembre de 2020 y el 1 de febrero de 2021. Solo podrán disfrutarlo quienes no hayan tenido una póliza de Asefa en los últimos 12 meses.

Fiatc

La oferta de Fiatc dura hasta el próximo 14 de febrero de 2021 y consiste en 2 meses gratis en su seguro médico. En concreto, los nuevos clientes individuales no tendrán que pagar los meses de abril de 2021 y abril de 2022. Para acogerse a la campaña, el contrato debe entrar en vigor el 1 de octubre, el 1 de noviembre o el 1 de diciembre de 2020, o el 1 de enero o el 1 de febrero de 2021.

En la campaña entran estas pólizas: Medifiatc, Medifiatc Multi, Medifiatc Selec, Medifiatc Diagonal, Medifiatc P5 y P15.

Un invierno de salud y ahorro

Escoger el momento adecuado para contratar un seguro puede suponer una gran diferencia. Por eso, los expertos de todosegurosmedicos.com recomiendan no esperar y aprovechar siempre las ofertas en seguros médicos de final de año. Para más información, puede consultarse la web de todosegurosmedicos.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las ofertas de los seguros médicos para el sprint de final de año por todosegurosmedicos.com FitDietBox; la startup que revoluciona el delivery saludable La pesca en invierno en la Costa del Sol según Lovit Charter Marbella AleaSoft: Los precios de los mercados europeos vuelven a recuperarse por una mayor demanda y menos eólica La Casa Geosolar premiada por su responsabilidad ecológica