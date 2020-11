Menamobel celebra durante todo el mes de noviembre el Black Friday con descuentos de hasta el 70% Comunicae

lunes, 9 de noviembre de 2020, 13:02 h (CET) La empresa ofrecerá grandes descuentos en muebles de salón, dormitorios de matrimonio, conjuntos juveniles y sofás. Con esta iniciativa, Menamobel quiere ayudar a las familias a remodelar su hogar por muy poco dinero La situación financiera que están atravesando algunas familias españolas a raíz de la crisis originada por la COVID-19 ha provocado que muchas dispongan de menos recursos para reformar su hogar. Un hogar, que ahora más que nunca debe reunir una serie de requisitos para lograr el confort familiar. Es por eso que desde Menamobel han decidido celebrar el Black Friday durante todo el mes de noviembre con descuentos de hasta el 70%. “El año pasado, Menamobel creó su propio día que decidimos llamar el Black Thursday, una jornada en la que nuestros clientes pudieron comprar muebles desde 1€ hasta 500€, rebajas que en algunos casos llegaban al 90%. Tal fue el éxito que este año queríamos repetir, pero la pandemia no nos permite congregar multitudes en la tienda por lo que hemos decidido celebrar el Black Friday durante todo el mes de noviembre para que no haya aglomeraciones y cumplir con toda la normativa de seguridad”, explica Ivana González Mena, socia directora de Menamobel.

Para ello, el comercio aplicará descuentos de hasta el 70% en un gran número de artículos, sofás, conjuntos de salón, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, etc. El objetivo es que las familias puedan reacondicionar sus casas para hacerlas lo más cómodas posibles ahora que hay que pasar más tiempo en ellas. “El miedo a un nuevo confinamiento está ahí, y si algo hemos aprendido del anterior, es que necesitamos que los hogares reúnan las condiciones adecuadas para lograr ambientes acogedores, confortables y relajantes”, asegura Ivana González.

Colchones, sofás y escritorios, los más vendidos durante la pandemia

Desde Menamobel explican que los colchones han sido uno de los grandes cambios que han sufrido los hogares en los últimos meses “ha sido la época en la que más colchones hemos vendido. Hemos comprobado que el descanso es fundamental y que hay que escoger colchones de calidad que contribuyan a ello” dicen desde la empresa.

Tras los colchones, los sofás y los escritorios, han sido los muebles más demandados por los españoles. El hecho de haber pasado tanto tiempo en las casas ha influido en que se busquen muebles más cómodos y se creen espacios pensados para teletrabajar.

Actualmente la oferta de Menamobel con motivo del mes del Black Friday, incluye conjuntos de salones rebajados al 70%, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio y sofás.

Al margen de estas ofertas, en la tienda de 1000 metros cuadrados, los clientes podrán encontrar súper chollos como escritorios a 10€, percheros a 5€, almohadas a 2€, etc.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

