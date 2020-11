La voz de Ana Guerra viste la primera campaña de navidad de Disney La cantante canaria colabora por primera vez con Disney en la banda sonora del corto con la canción “Tu amor es la guía” Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de noviembre de 2020, 12:27 h (CET)

Disney lanza hoy en sus canales de TV y redes sociales “Historias que nos unen”, un corto de animación de 3 minutos que formará parte de su campaña de Navidad en Europa, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda. Será la primera campaña publicitaria de Navidad, enfocada en producto, en la historia de Disney.



El corto cuenta la historia de una abuela, Lola, su nieta y de un amigo de la familia, un peluche de Mickey Mouse, que acompaña a Lola desde su infancia. Lola y su nieta tienen una tradición familiar cada Navidad: decorar su casa con farolillos de papel en forma de estrella hechos a mano por ellas mismas. Pero la nieta crece y empieza a perder interés por esta costumbre hasta que algo en su interior le hace ver lo que esta tradición significa realmente para su abuela y la importancia de la familia.



El corto describe la nostalgia, la importancia de las tradiciones familiares y de compartirlas de generación en generación para crear recuerdos memorables, honrar a los antepasados y nutrir las relaciones familiares. La historia del corto ha sido desarrollada por el equipo creativo de Disney y con la colaboración de Flux Animation Studios. El minifilm estará disponible a partir del 9 de noviembre enlos canales de TV de Disney y en sus perfiles de redes sociales: YouTube, Facebook o Instagram.



LINK PARA VISUALIZACIÓN DEL CORTO EN YOUTUBE

Ana Guerra, en su primera colaboración con Disney, ha sido la elegida para interpretar “Tu amor es la guía”, la canción de la emotiva banda sonora del corto, una adaptación al castellano de la versión original, “Love is a compass”, compuesta por Parkwild (Los Ángeles) e interpretada a nivel internacional por la cantante británica Griff.

“Para mí ha sido un sueño. Además, esta colaboración ha venido en un momento perfecto. Cuando se toman las decisiones correctas, todo se alinea y entonces la vida te recompensa con cosas que siempre quisiste hacer”, afirma la cantante. “Animo a todo el mundo a que vea el corto porque nos recuerda algo esencial y es que a veces nos olvidamos de lo importante de la vida dejándonos llevar por la rutina. La primera vez que lo vi se me llenaron los ojos de lágrimas. Es fantástico, transmite sin necesidad de diálogo el mensaje perfectamente y es muy emotivo. Cualquiera puede sentirse identificado con la historia de las protagonistas”.

Disney siempre ha formado parte de las tradiciones navideñas de muchas familias. Desde jugar con juguetes inspirados en los personajes Disney hasta reunir a todos los miembros de la familia para ver algunas de sus películas en casa o en el cine. Por esta razón, la división de Productos de Consumo, Juegos y Publicaciones de Disney ha decidido crear, por primera vez, una campaña de Navidad. Esta campaña integra un plan comercial 360º incluyendo activaciones en punto de venta, campaña digital y de TV mostrando los productos de los principales licenciatarios de la mano de El Corte Inglés como partner principal siendo la primera vez que los grandes almacenes basan su campaña de Navidad de juguetes en un licenciador.

A partir del 9 de noviembre, un peluche de Mickey Mouse edición vintage inspirado en el peluche del corto estará a la venta en exclusiva en tiendas Disney Store y shopdisney.es (PVP 38 Euros). El 25% de las ventas de esta edición vintage de Mickey Mouse en Europa, Estados Unidos y Canadá será donado a organizaciones Make-A-Wish de todo el mundo. Además, la página Destination of Imagination de Disney Store pone a disposición de las familias un manual para poder hacer de forma manual los farolillos con forma de estrellas.

Además, Disney invitará a sus seguidores de su cuenta de Twitter @DisneySpain a contar una tradición familiar navideña incluyendo el hashtag #lovefromDisney. Por cada hashtag publicado, Disney donará 1 dólar a organizaciones Make-A-Wish (hasta una donación máxima de 100.000 dólares). #HistoriasQueNosUnen

