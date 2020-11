Clasificación FBS Broker 2020: FBS Broker Opiniones

Clasificación FBS Broker 2020: FBS Broker Opiniones En las últimas décadas FBS Broker ha demostrado ser un jugador a tener en cuenta en el sector del comercio de divisas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de noviembre de 2020, 12:07 h (CET) Descripción del corredor de divisas FBS Broker

Una comprobación de las observaciones y evaluaciones del cliente de FBS Broker muestra lo lucrativo que es este comerciante y no está lejos de la verdad. FBS Broker es un comerciante muy creíble que le ofrece las mejores condiciones comerciales que pueda desear.



FBS Broker se estableció en 2006 con el objetivo principal de proporcionar un excelente entorno para que los comerciantes de divisas ejecuten sus operaciones de manera eficaz. Este fue un factor determinante para su crecimiento final en la última década de su existencia, que se caracterizó por un crecimiento muy exponencial por su parte.



Cuentas de comercio

Para que un cliente pueda completar las transacciones, debe registrarse en una cuenta que le permita operar sin problemas. En un esfuerzo por ofrecer productos que cumplan con los requisitos de los clientes, FBS Broker tiene tres tipos de cuentas entre las que los clientes pueden elegir. Estas cuentas son la cuenta demo, la cuenta real y la cuenta islámica.



La cuenta de demostración

Como su nombre lo indica, este es un tipo de cuenta diseñada para dar demostraciones a los clientes. La cuenta demo es adecuada para clientes con poca o ninguna experiencia en el comercio de divisas y también es nueva para el concepto de comercio. Con esta cuenta, un operador puede aprender los fundamentos del comercio de divisas y ejecutar una operación. Se le proporcionarán fondos virtuales que funcionarán como una alternativa a los fondos reales y podrá comerciar sin ninguna posibilidad de pérdida. Esta cuenta es limitada y sólo podrás usarla durante 21 días.



La cuenta real de FBS Broker

La cuenta real es un tipo de cuenta destinada a personas que tienen experiencia en el comercio. Este es el tipo de cuenta estándar de la plataforma FBS Broker y es adecuada tanto para los comerciantes principiantes como para los experimentados. Las características de este tipo de cuenta incluyen



Más de 250 instrumentos comerciales para comerciar, incluidos índices, productos básicos, acciones y participaciones.

Oferta de diferenciales competitivos.

Tiene una gama de plataformas automatizadas y compatibilidad con EA.

Compatibilidad con una serie de dispositivos y sistemas operativos como



Windows, dispositivos móviles y también sistemas operativos de mac.

Apalancamiento de transacciones de hasta 30: 1 en diferentes CFDs.



La cuenta islámica La cuenta islámica es un tipo de cuenta creada para satisfacer las necesidades de sus clientes de la fe islámica. Esta cuenta funciona de conformidad con la sharia, que prohíbe ciertas transacciones financieras, en particular las que despiertan interés. El comercio de criptodivisas tampoco está disponible para esta cuenta.



La compañía. Seguridad de los fondos.

En las últimas décadas FBS Broker ha demostrado ser un jugador a tener en cuenta en el sector del comercio de divisas. Su buen desempeño se debe a la gran base de clientes que ha podido adquirir en los últimos años y que se extiende por todo el mundo. FBS Broker ofrece las mejores condiciones comerciales en una amplia gama de instrumentos comerciales, tecnología avanzada que ayuda a mejorar la experiencia comercial y también una fuerza de trabajo dedicada que asegura la satisfacción de todos sus clientes.



La credibilidad de FBS Broker opiniones es evidente y se pone de manifiesto en las licencias que conceden las autoridades reguladoras legales de todas las jurisdicciones en las que opera. Entre las licencias que actualmente posee FBS Broker se encuentran

Licenciada como empresa que cumple con los mercados de la Directiva de Instrumentos Financieros (MiFID) en la Unión Europea.

AGM Capital Markets Australia está autorizada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

FBS trade limited tiene licencia para operar en las Islas Vírgenes Británicas de la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas.

El comercio de FBS Japón está regulado y autorizado por la Agencia de Servicios Financieros (FSA)

Los mercados de capital de AGM Sudáfrica están autorizados por la Junta de Servicios Financieros (FSB) de Sudáfrica.



De conformidad con las normas fijas de este órgano regulador, en particular en lo que respecta a la seguridad de los fondos de los clientes, FBS Broker ha adoptado diversas medidas para salvaguardar esos fondos. Entre las muchas medidas que se han puesto en práctica están:

Tiene una encriptación SSL de 256 bits en su sitio web para mantener a los hackers fuera.

FBS utiliza un software avanzado que mantiene alejados a los estafadores de tarjetas de crédito y débito.

Utiliza cuentas segregadas para evitar que el dinero de los clientes se mezcle con los activos de la empresa.

Utiliza un sello de seguro de identidad incrustado con el sitio real.



Condiciones de comercio FBS Broker



El primer depósito mínimo

El depósito inicial mínimo es de 100 dólares y este servirá como su capital base de operaciones, así como un escudo en caso de una transacción con pérdidas.



Plataformas de comercio

FBS Broker utiliza las mejores y más avanzadas plataformas de comercio para ejecutar eficientemente sus operaciones. Las plataformas comerciales son la plataforma FBS broker, la plataforma de comercio automatizado, la plataforma móvil y la plataforma de comercio web.



La plataforma comercial FBS broker

Esta es una de las más poderosas y avanzadas plataformas de comercio con las que se puede comerciar perfectamente. Sus características únicas son:

Una plataforma de comercio flexible y rápida.

Recibe señales comerciales de los principales proveedores.

Fácil accesibilidad.

La función de ángel guardián te da la mejor respuesta comercial.

Excelentes habilidades analíticas.



La plataforma comercial automatizada

La plataforma de comercio automatizado es una plataforma que permite a un comerciante copiar o reflejar las estrategias comerciales de otros comerciantes.



La plataforma de comercio móvil

La plataforma de comercio móvil es una aplicación descargable para su dispositivo móvil que le permite comerciar a través de su teléfono móvil. Sus características incluyen

Puede abrir y administrar varias cuentas de comercio mt4 en el mismo panel.

Compatible tanto con el sistema operativo Android como con el sistema



operativo ios.

Esto le permite manejar fácilmente la interfaz de fácil uso.

Se pueden descargar gratis en sus respectivos sitios de descarga.



La plataforma de comercio en la web



La plataforma de comercio en la web es una plataforma accesible a través de su navegador, donde puede realizar sus transacciones. Las características de esta plataforma son:

Comercio directo con órdenes de stop.

Acceso a una amplia gama de herramientas analíticas y superposiciones.

Presentado en 41 idiomas diferentes.

Compatible con muchos navegadores diferentes.



Promociones

A continuación se presenta la promoción que ofrece actualmente FBS Broker.

Un bono de reembolso para los nuevos titulares de cuentas registradas.



Depósitos y retiros

Los depósitos y retiros de fondos son fáciles de realizar y cumplen con un gran número de canales, como las transferencias bancarias y las tarjetas de crédito. Los canales aceptados incluyen Visa, MasterCard, Neteller, Skrill y muchos otros retiros de dinero que cuestan una pequeña cantidad sin tasas de depósito. El tiempo de procesamiento es inmediato, pero puede tomar de 3 a 5 días para las transferencias bancarias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Clasificación FBS Broker 2020: FBS Broker Opiniones En las últimas décadas FBS Broker ha demostrado ser un jugador a tener en cuenta en el sector del comercio de divisas Las elecciones en Estados Unidos y el impacto en el mercado de divisas Biden avanza camino de la victoria, pero la presidencia sigue siendo una lucha encarnizada El 73 % de los consumidores comprará online este Black Friday Ropa, sneakers y teléfonos siguen siendo los productos más buscados La diferencia entre las opciones binarias y las opciones "regulares" Cuando se suscriben opciones, uno recibe una compensación, por lo que tiene un margen para obtener un beneficio en combinación con sus broker opciones binarias de todos modos 5 pasos a seguir para una buena gestión de las finanzas personales Especialmente, dada la situación actual, tratar de ahorrar o sacar el máximo partido a nuestros ingresos se ha convertido en un asunto de interés general