El reino de los oportunistas Alejandro Esteban, Santander Lectores

lunes, 9 de noviembre de 2020, 00:58 h (CET) A estas alturas, resulta indiscutible la nefasta gestión gubernamental en múltiples aspectos, pero, si cabe -y dado el estatus de pilar fundamental- el papel que este Gobierno está teniendo con la Educación me parece el más significativo.



Con la excusa de la pandemia, han eliminado el límite de suspensos con el que se puede promocionar de curso, con lo que están tirando por tierra a quienes enseñamos el valor del esfuerzo; han asestado un golpe de muerte a la educación concertada y privada, con lo que están impidiendo la libertad de elección patena; han erradicado el español como lengua vehicular en Cataluña, con lo que están impidiendo a los jóvenes catalanes adquirir un maravilloso bilingüismo; han eliminado la necesidad de presentarse a unas oposiciones para acceder al cuerpo de inspección, con lo que están buscando controlar ideológicamente la educación. Y, como muestra de nepotismo supremo, la mujer del presidente, de la noche a la mañana y sin siquiera ser licenciada en la materia, sale colocada como doctora en una universidad pública.



