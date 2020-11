Javi Gracia, sobre los tres penaltis: "Son jugadas claras" ​"Es un buen momento para recoger el resultado de bastante trabajo detrás de todo esto y un trabajo que no nos estaba dando los resultados que podíamos haber merecido." Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de noviembre de 2020, 00:50 h (CET)

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, destacó la importancia de la victoria (4-1) sobre el Real Madrid este domingo, porque les paga el "trabajo detrás", al tiempo que valoró como "claras" las tres jugadas de penalti en contra del rival en Mestalla.



"Es un buen momento para recoger el resultado de bastante trabajo detrás de todo esto y un trabajo que no nos estaba dando los resultados que podíamos haber merecido. Es la línea a seguir, no deja de ser un punto y seguido, que nos sirva para reforzarnos en el trabajo. Queda mucha liga", dijo en rueda de prensa.



El técnico 'che' valoró el premio para un equipo que está trabajando en medio de distintas crisis. "La importancia de los tres puntos es porque viene de un gran trabajo previo. Hemos hecho cosas bien pero no terminábamos de tener un resultado que nos hiciera mejorar en nuestra confianza y ánimo", afirmó.



Además, Gracia apuntó a un partido "completo" y serio de su equipo, más allá de los tres penaltis que vio claros. "Ha sido un gran partido, completo. Son jugadas claras y si son penaltis tendrán que pitarlos. El éxito de hoy es el trabajo en defensa, aparte de hacer cuatro goles", afirmó. Por otro lado, el técnico del Valencia, que elogió la "personalidad" de Carlos Soler para tirar los penaltis y el "mejor partido" de Gayá, vio una mejora en su equipo los últimos partidos. "Estamos mejorando los últimos partidos", apuntó.



"Ganar al Madrid como entrenador no lo había hecho, como jugador sí, pero no muchas. Ha sido un partido muy completo, que para conseguir un resultado así hay que hacer muchas cosas bien. Hay que tener esa dosis de fortuna pero hay que insistir", añadió.



