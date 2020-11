Los ganadores del Hackathon de Salud podrán optar a 7.000€ en metálico y programas de mentorización

Profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores técnicos cocrearán soluciones digitales para mejorar la asistencia sanitaria. Los participantes contarán durante toda la jornada con el asesoramiento de mentores expertos en salud, tecnología y desarrollo de negocio Los ganadores del V Hackathon Salud virtual, que se celebra el próximo 21 de noviembre, podrán optar a 7.000 euros en metálico, mentorización de negocio posterior y la posibilidad de testar la idea en un entorno hospitalario. Este maratón de co-creación de soluciones digitales en salud, organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Universidad CEU-San Pablo, contará con cinco retos a los que podrán optar diferentes equipos multidisciplinares. “Estamos muy ilusionados ante esta nueva edición del Hackathon Salud. Debido a la situación provocada por la Covid-19, este año será una competición en un entorno virtual pero el espíritu del evento se va a mantener con interesantes premios, charlas y retos para los equipos participantes”, comenta Carlos Mateos, organizador del Hackathon Salud y director de la agencia de comunicación COM Salud.

El objetivo del Hackathon Salud es involucrar a pacientes, profesionales sanitarios y desarrolladores en la co-creación de programas o aplicaciones de salud. Habrá cinco retos a los que optar. El Reto Novartis de Comunicación Clínica Eficazse dirige a soluciones digitales innovadoras que contribuyan a mejorar la comunicación clínica, como aplicaciones, chatbots, sistemas de monitorización, videojuegos educativos, etc., que estén basadas en información veraz.La solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la posibilidad de desarrollo como aplicación con 360 medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), con una dotación de 1.000€ y un programa de mentorización.

El Reto GSK Vacunas, dotado con 1.000€ y un programa de mentorización, busca soluciones digitales innovadoras que contribuyan a la detección y captación activa de pacientes pertenecientes a grupos de riesgo y susceptibles de vacunación.

Por otra parte, el Reto DXC Citación Médica Inteligente, dotado con un premio de 1.000€, se dirige a la definición y diseño de soluciones digitales innovadoras para la replanificación inteligente de citas médicas de pacientes con pruebas médicas no realizadas, así como aquellas pruebas realizadas con resultados aún no disponibles. El Reto EpidemiXs – COVID Warriors, está enfocado a todo tipo de iniciativas innovadoras que contribuyan a la lucha contra la COVID-19.Este reto está dotado con 1.000€ y un programa de mentorización con emprendedores. Por último, el Reto General COM Salud – AIES premiará con 2.000€, un programa de mentorización y el testeo en un entorno hospitalario a la solución digital innovadora que contribuya a mejorar la asistencia sanitaria y esté basada en información veraz.

Mentores y jurado multidisciplinar

Los participantes en el Hackathon Salud contarán con la asesoría de un completo equipo de mentores integrado por profesionales sanitarios, emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales. También el jurado será multidisciplinar con representantes de todos estos sectores.

Los equipos, formados por entre dos y cinco personas, pueden inscribirse hasta el próximo 15 de noviembre a través del formulario habilitado en la página web del Hackathon Salud. La inscripción (10 euros por persona) se donará de forma íntegra a la lucha contra el Covid19. La jornada se desarrollará a través de Microsoft Teams.