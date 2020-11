Legado de los Jerónimos: ¿Cómo elegir el lugar de la recepción para la boda?

Es uno de los proveedores más importantes de la boda. A través de estos pasos, donde se guía a través de esta aventura para encontrar el lugar de recepción que corresponde al evento. Encontrar el lugar es uno de los puntos clave, si no el más importante, en la planificación del día. Dada la multitud de servicios que dependen de ella como el cóctel, el banquete, la fiesta, etc. también será el elemento más caro de la boda. Y, debido a la disponibilidad, es necesario reservarlo con prioridad Aunque muchas parejas eligen un lugar de acogida cerca de la residencia, otros deciden hacer las maletas y probar suerte en una finca cerca de Madrid.

Independientemente de la ubicación, el lugar debe ser fácilmente accesible para que los invitados puedan llegar sin problemas. Por lo general, tiene en cuenta todos los medios de transporte posibles, y a veces proporciona vehículos para grupos grandes.

Distancia a la ceremonia

¿Se ha pensado en celebrar una boda en una finca cerca de Madrid? Se debe asegurar de que la ceremonia no esté muy lejos de la zona de recepción. Es por ello que en el Legado de los Jerónimos pone a la disposición todos los rincones de la finca para las celebraciones de bodas civil y bodas religiosas.

Si se está preparando para realizar una boda religiosa, se puede dirigir a la finca que cuenta con una capilla del siglo XVI. Si se prefiere separar los lugares, considera los posibles modos de viaje y proporciona instrucciones simples para no desanimar a los invitados.

La proximidad a los hoteles

Algunos invitados vienen de lejos, otros quieren disfrutar plenamente de la noche sin tener que la preocupación por las responsabilidades, en ambos casos estos invitados necesitarán un lugar para dormir cerca. Así que contacta con los alojamientos cercanos e intenta conseguir un precio de grupo. Las habitaciones que ofrecen algunos lugares también pueden ser una buena opción y así se puede disfrutar de los beneficios de un retiro espiritual al día siguiente de la boda.

Infraestructura

¿Cómo está organizado el lugar?

¿Cuántos metros son?

¿Cuántas habitaciones tiene?

¿Hay un jardín? Realizar todas estas preguntas para saber qué es lo que realmente se quiere y tratar de sacar el máximo provecho del lugar que se ha elegido. Calcular los metros cuadrados es la clave para saber qué se puede organizar.

Espacios exteriores e interiores

Las diferentes salas pueden ayudar a determinar los puntos culminantes de la boda, desde el aperitivo hasta el banquete y el primer baile. Un rincón tranquilo o un lugar atípico. Tiene muchos beneficios para disfrutar

En cuanto a los jardines, se sabe que algunas bodas requieren un poco de verdor, especialmente si se celebran en días soleados. Independientemente de la temporada, se puede echar un vistazo a los espacios abiertos para tener una idea de lo que quiere y refinar la búsqueda además de celebrar eventos también se puede alquilar la finca y conocer todos los beneficios de disfrutar un fin de semana en una finca en el campo.

Fácil acceso

Teniendo en cuenta a todos los invitados, averigua cómo llegar a las diferentes habitaciones de la finca. Las personas mayores o discapacitadas, los niños pueden tener dificultades para acceder a ciertas zonas. Las instrucciones también son esenciales para que nadie se pierda durante el día.

Alternativas al mal tiempo

El tiempo inconstante puede arruinar un hermoso día si no se planea con anticipación. No se puede confiar en la Madre Naturaleza y buscar un lugar que ofrezca una alternativa en caso de mal tiempo.

Número de invitados

Muchas fincas permiten la celebración de todo tipo de bodas, pequeñas y grandes. Sin embargo, otros no aceptan bodas muy íntimas, por lo que imponen un número mínimo de lugares a servir. Y como cada boda depende de los invitados, se puede pedir el número mínimo de invitados requerido para saber si vale la pena el esfuerzo, pero no emita invitaciones extra sólo para llenar el espacio.

Capacidad de la finca

De igual modo, también es importante conocer la capacidad del lugar, porque hay demasiados matrimonios que no pueden celebrar en ningún sitio. Si se espera un gran número de personas es mejor asegurar la capacidad y no eliminar las invitaciones para el espacio. El lugar de celebración debe encajar en la boda, y no al contrario.

Por último, también es importante conocer las prácticas del local ante una retirada: algunos no cuentan la parte de un invitado ausente.

Fecha límite

Esta información ayuda a terminar la lista de invitados. Una vez que el plazo para los invitados haya pasado, se puede establecer el número de invitados presentes en el lugar.

Extras

Decoración del lugar e iluminación y catering

Muy importante: ¿el área de recepción se encarga de la decoración o necesita encontrar un proveedor de servicios adicional?

Tener en cuenta que muchos lugares lo añaden como un servicio extra, por lo que el precio final variará en consecuencia. También se puede preguntar si puede consultar a otros proveedores, aunque ya tengan servicios de decoración e iluminación. Si la finca ofrece los servicios completos y se puede elegir el catering adecuado para la boda, y se está satisfecho con ellos, se necesita saber si se puede intervenir en el proceso o si está obligado a aceptar las instrucciones.

Instalación

Al preparar las mesas y los diferentes espacios para la ceremonia, se debe asegurar de que tienes un amplio abanico de posibilidades para que todo sea de gusto. Cada pareja es un mundo, con las respectivas familias, y deben poder colocar a los invitados como deseen, aunque siempre hay límites en el número de asientos por mesa.