El sector de las ambulancias está encantado de la eficacia de Zonwhite para desinfectar sin químicos Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 13:38 h (CET) Un sector tan importante y en el que en estos momentos tiene que tener mucho cuidado en la desinfección del Covid-19, gripe común y de otros virus y bacterias, cuentan que se han quedado sorprendidos de las múltiples ventajas que aporta Zonwhite a la hora de limpiar y desinfectar tanto el aire (aerosoles) como cualquier superficie Según palabras de los directivos de ACEA (Corporación de Transporte Sanitario), Zonwhite Lister es un producto totalmente recomendado para ellos y para cualquier empresa, domicilio o comercio.

Estas palabras sumadas a los más de 20 estudios de los que dispone Zonwhite (disponibles en su web) y entre los que se encuentra el realizado en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, especializado en enfermedades infecciosas donde semuestra que permite inactivar el 99,99% el virus SARS-CoV-2sitúan a Zonwhite como un producto imprescindible en estos momentos para protegerse del virus y romper la cadena.

En sus análisis, ACEA también confirmó otras muchas ventajas de este innovador fotocatalizador, según dicen les permite solucionar problemas que otros productos no pueden.

Se puede realizar la desinfección de un vehículo, tanto de aire como superficies, incluyendo zonas de difícil acceso o puntos muertos de manera completa en 30 segundos.

La desinfección puede realizarse al momento , no necesitando ventilar el espacio. Esto permite realizar una desinfección eficaz entre cada servicio, consiguiendo cortar cadenas de contagio de manera efectiva, lo cual supone un gran avance en sus protocolos de desinfección.



La desinfección puede realizarse en presencia de personas , puesto que dispone de varios test de seguridad y no genotoxicidad. Es seguro para el que lo aplica, no teniendo que exponerse a químicos cada vez que realiza una desinfección



Puede aplicarse a cualquier objeto sin dañarlo (asientos, volantes, ropa, suelos, instrumental, equipos electrónicos, camillas, EPI’s, etc). Este punto es importante, puesto que se han encontrado que muchos vehículos están teniendo un desgaste importante debido a que los procesos de desinfección habituales desgastan distintos tipos de materiales.



No es necesario tener titulación específica, cualquiera puede usarlo

También destacar que miles de personas, instituciones y empresas en España entre las que se encuentran el Real Madrid y grandesmultinacionales como Nestlé y Securitas Direct, han adquirido Zonwhite para protegerse sin químicos de la COVID-19.

El fabricante comenta: “Nos congratula sobremanera el éxito obtenido y, sobre todo, de lo que más orgullosos estamos es de poder aportar nuestro granito de arena para ayudar a frenar esta cadena de contagios. Estamos trabajando arduamente para poder llegar a satisfacer la demanda que tenemos y utilizando todos nuestros recursos para no volver a romper stock”. Son conscientes de la importancia que tiene el poder disponer de un dispositivo tan efectivo contra la COVID-19 tanto en el aire donde los recientes estudios han concluido lo perjudicial de los aerosoles (partículas inferiores a 100 micras de diámetro que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas que se producen al hablar o toser), así como la desinfección en cualquier objeto o superficies sin dejar ningún tipo de residuo químico en ellas.

Por eso, toda su plantilla está absorta para poder responder frente a la posible demanda en esta segunda ola de contagios en la que se encuentra la sociedad.

En la web, www.zonwhite.com se indica más información del producto, y los más de 20 estudios y ensayos que certifican su eficacia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.