Wiohair revoluciona el mercado anticaída y lanza un nuevo champú en seco eficaz al instante

viernes, 6 de noviembre de 2020, 13:54 h (CET) España es el segundo país del mundo con mayores índices de alopecia y a la vez con soluciones muy poco efectivas para combatirla. Tratar un cabello con caída requiere de una rutina constante y mucho tiempo. Wiohair ha lanzado una nueva solución instantánea! Un nuevo champú en seco anticaída que actúa regulando la grasa (causante de la caída). Además es portátil, se aplica en 1 minuto y tiene un aroma frutal que enamora Wiohair (wiohair.com) cada vez apuesta más en ofrecer productos anticaída fáciles y rápidos de aplicar.

Las personas que tienen caída del cabello necesitan usar tratamientos específicos. No obstante hay pocas soluciones al respecto y las que existen no ayudan a mantener esta rutina a lo largo del tiempo.

Wiohair ha lanzado una alternativa a los champuses anticaída tradicionales.

Es importante recordar que éstos deben estar siempre un mínimo de minutos para que sean efectivos, y en el día a día mantener esta rutina es complicada por falta de tiempo.

Nueva solución anticaída: champú en seco Wiohair

Queriendo facilitar la vida a los consumidores, Wiohair ha desarrollado una alternativa al clásico champú anticaída desarrollando un champú en seco anticaída. La rapidez con la que se aplica el producto hace que no se abandone la rutina anticaída aunque se tenga poco tiempo.

¿Qué tiene de diferente el Champú en seco Anticaída de Wiohair?

Frena la caída regulado la grasa. Es un 2 en 1: Regula el sebo que se acumula en el cuero cabelludo. Este sebo obstruye los folículos y hace que crezcan con menos fuerza. Si no se trata el cabello queda débil y acaba cayendo. Este champú en seco elimina el 100% de la grasa haciendo que el c abello pueda crecer con fortaleza .



100% limpio al momento y mucho volumen: El nuevo producto deja el cabello limpio instantáneamente y aporta volumen, factor del que acostumbran a carecer las personas con pelo graso.



Efecto instantáneo : Su rápida aplicación hace que se pueda lucir una melena limpia y bonita en cualquier ocasión. Pulverizando las partes del cuero cabelludo que estén grasas y masajeando con suavidad. En 15 segundos se obtiene un cabello fresco, limpio y bonito .

: Su rápida aplicación hace que se pueda lucir una melena limpia y bonita en cualquier ocasión. Pulverizando las partes del cuero cabelludo que estén grasas y masajeando con suavidad. En 15 segundos se obtiene un . Ingredientes naturales : Se ha formulado un producto con una base de ingredientes activos naturales . En el champú en seco se incluye almidón de arroz y aceite de vegetal de coco.



Sin residuos blancos. Respetuoso para el cuero cabelludo: La gran mayoría de champús en seco dejan residuos de color blanquecino y para quitarlo se deben realizar masajes fuertes que resultan agresivos para la salud capilar. En el caso del champú en seco de Wiohair, no deja este tipo de residuos.



Con aroma frutal y duradero: Wiohair le ha añadido una fragancia frutal duradera que hace que el cabello huela genial durante las horas posteriores a la aplicación del producto.

¿Cuándo debe usarse el champú en seco anticaída Wiohair?

Cuando por falta de tiempo es imposible usar el champú tradicional, se recomienda el uso del champú en seco sin llegar a sustituir el champú habitual.

Wiohair, sin intermediarios y contacto directo al cliente

Los tratamientos Wiohair se encuentran solo en su sitio web ya que al no contar con intermediarios pueden garantizar el mejor precio a sus clientes y estar en contacto con ellos para ofrecerles el mejor servicio de asistencia.

Los pedidos llegan a través de la empresa de mensajería MRW y en 24-48h laborables llegan a todos los hogares.

