La buena calidad de aire en el hogar, fuente de salud contra el COVID-19

Tras meses conviviendo con el coronavirus, Haier incide en un mayor control de la calidad del aire interior para reducir la carga viral en los hogares. El fabricante apoya a AFEC concluyendo que los equipos dotados de renovación de aire reducen la posible concentración del virus frenando así la transmisión Han pasado 8 meses desde que se convive con el COVID-19 y la pandemia aún no tiene freno. A las normas “mascarilla, metros y manos” que hay que cumplir al salir a la calle hay que añadir una buena calidad del aire en el hogar. El teletrabajo se impone y pasamos muchas horas en casa así que se debe mantener en condiciones óptimas los equipos de climatización y usar las prestaciones que ofrecen para rebajar la posible carga viral.

“El aire que circula en los hogares incide especialmente en la salud y en el confort de la familia”, declara Liberto Sánchez, Product Manager HVAC de Haier, líder en climatización con conectividad. Si bien es cierto que la ventilación es una buena forma preventiva para frenar la entrada del virus, hay que recordar que el coronavirus se transmite por contacto directo con las gotas de saliva de una persona contagiada y ante la incertidumbre, mejor prevenir y purificar el ambiente.

“Los virus los transmiten las personas no los equipos por lo tanto no se puede pedir que las instalaciones que no han sido diseñados para ello puedan combatir adecuadamente el COVID-19”afirma Pilar Budí, directora general de AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización). No obstante, emplear tecnologías que purifican el aire contribuye a reducir al máximo la incidencia de dichos virus y Haier contribuye a esto con las mejores soluciones de aire puro del mercado de aire condicionado

Respirar un aire más limpio

Haier como fabricante, a parte de las medidas preventivas como la ventilación en los hogares, pone al servicio del usuario sistemas de aire saludable como su sistema de autolimpieza, filtros que retienen micropartículas suspendidas en el aire y augura próximas soluciones que incorporan funciones como un sistema de esterilización a 56 grados. De todos modos “nada es efectivo si no se siguen las pautas de mantenimiento y ventilación que desde las organizaciones profesionales pedimos”, declara Fidel Espiñeira, Business Unit Manager AC de Haier.

Haier ofrece al usuario este tipo de tecnología en su split Jade que mantiene en tiempo real el índice correcto de calidad de aire y emite avisos cuando este no es el adecuado. Jade también controla humedad del aire, evitando la proliferación de bacterias, posee un sistema de autolimpieza criogénico, eficiencia A+++, una presión sonora de tan solo 15dB(A) y el mejor wifi del mercado, según Euromonitor, entre otras prestaciones.

Haier es nº1 mundial en autolimpieza con una cuota de mercado del 40,7%. Además, es pionera en innovación destinando el 3% de sus recursos a I+D+i para el desarrollo de splits de aire doméstico. La compañía está consolidada como líder en su sector y es capaz de desarrollar productos smartlife únicos, que mejoran significativamente el rendimiento, reducen los consumos y satisfacen las expectativas de los usuarios más exigentes.

