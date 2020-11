Actividades con material escolar de Megacity para realizar con niños en casa Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 13:06 h (CET) Megacity da recursos para jugar con los niños en casa y que el tiempo se pase volando Tanto para disfrutar los días libres como para pasar un buen rato en familia las actividades familiares y educativas en casa son el plan ideal para cualquier momento. Con la situación actual aún es más necesario mantener distraídos a los niños en casa para que las horas se pasen volando.

En Megacity, especialistas en material escolar, saben la importancia que tiene para los padres fomentar la creatividad de sus hijos desarrollando su imaginación y fantasía y aumentando la creatividad intelectual realizando actividades manuales a menudo en familia.

Además, es una forma de fortalecer los lazos familiares sin salir de casa. Los niños quieren jugar, estar en movimiento todo el día y experimentar y eso es todo un reto. Por eso, en Megacity ofrecen actividades para realizar con los hijos y pasarlo de la mejor manera posible.

¿Qué tipos de actividades se pueden realizar en casa?

1. Jugar aprendiendo. El aprendizaje no está reñido con la diversión, por eso, incitar a los niños a que jueguen aprendiendo es una buena idea. ¿Cómo se puede hacer?

a. Descubrir la vida animal. Con cartulinas y lápices y mucha imaginación se puede aprender mucho sobre los animales. Cada miembro de la familia debe elegir 3 seres vivos y en una cartulina anotar 10 cosas sepan sobre ellos. Compartirlo y jugar por tiempos, será más divertido.

b. Redacción libre. Con un papel y un boli, cada miembro de la familia deberá escribir un microcuento que contará al resto en un tiempo limitado para favorecer a la concentración y a la imaginación.

c. Experimentos científicos. Buscar experimentos que se puedan realizar en casa y disfrutad de las reacciones tanto de los niños como de los más adultos.

2. Disfrutar del arte. Es un recurso muy fácil y productivo para realizar con los niños. ¿Cómo?

a. Dibujos libres. Un miembro de la familia se encarga de ir diciendo lo que deben dibujar, sin que el resto lo sepa, para que lo tenga que adivinar la familia. Solo se necesita imaginación, pinturas de colores, folios y muchas ganas.

b. Crear figuras. Utilizando todo lo que se pueda reciclar en casa, crea figuras para todos los miembros creando una competición entre ellos.

c. Customizar ropa vieja. Con rotuladores, tintes y camisetas que ya no se utilicen, se puede crear diferentes diseños haciendo volar la imaginación de los más pequeños de la casa.

3. Ocio en casa. También se puede tirar de recursos más comunes, pero siempre muy recomendables.

a. Películas en familia. Una vez a la semana, ver películas repletas de acción, aventuras y fantasía.

b. Chistes. Si en la familia se les da bien contar chistes, puede ser una tarde muy divertida.

c. Cuentos. De vez en cuando también se pueden contar cuentos y fábulas que los más pequeños no conozcan y así aportarles conocimiento.

En Megacity recomiendan tener todo el material escolar necesario en casa para que las actividades manuales que se quieran hacer puedan realizarse sin problemas y ¡qué los días pasen volando!

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.