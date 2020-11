Máquinas más eficientes, flexibles y robustas gracias al nuevo Altivar ATV320 IP66/65 de Schneider Electric Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 12:46 h (CET) El nuevo variador de velocidad Altivar ATV320 IP66/65 mejora la eficiencia de la maquinaria, ofrece flexibilidad y conectividad avanzada para los fabricantes de maquinaria. Altivar ATV320 IP66/65 de Schneider Electric ha sido diseñado con el mayor nivel de protección, por lo que puede instalarse incluso en los entornos ambientales más severos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado su nuevo variador de velocidad Altivar ATV320 IP66/65, que cubre cualquier requerimiento, de aplicación sencilla o avanzada, de los fabricantes de maquinaria (OEMs). Siendo diseñado con el mayor nivel de protección, pudiendo instalarse incluso en los entornos ambientales más severos.

Altivar ATV320 IP66/65 es una extensión de la gama anterior ATV320 y ofrece un control de motor robusto, fiable y preciso (motores asíncronos y síncronos), gracias a su control en vectorial en lazo abierto, para máquinas de 0,18 a 2,2 kW y 0,37 a 7,5kW - con tensiones desde 230V hasta 400V, monofásico y trifásico, respectivamente. La nueva solución mejora la eficiencia de la maquina de forma sencilla, ofreciendo flexibilidad y conectividad avanzada.

El variador de velocidad todo terreno de Schneider Electric

El nuevo variador de velocidad de Schneider Electric puede instalarse en los entornos más severos, ya que ofrece diversos grados de protección IP66-65, con seccionador integrado; robustez 3C3 hasta 50ºC-60ºC con desclasificación y hasta cinco funciones de seguridad integradas, que la convierten en una solución inteligente y segura.

Además, no cuenta con ventilador externo (evitando problemas de desgaste y recambio), fabricado a prueba de polvo y agua, por lo que resulta más fácil de mantener y limpiar.

Flexibilidad para adaptarse a cualquier aplicación

Los pulsadores, señalizadores y potenciómetros de la gama Harmony, también de Schneider Electric, pueden instalarse fácilmente en la envolvente de los nuevos variadores de velocidad Altivar ATV320 IP66/65. Convirtiéndose en una solución flexible y personalizable en función de la aplicación.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

