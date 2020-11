Schneider Electric lanza New Unica System+, una innovadora solución para zonas de trabajo Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 12:58 h (CET) New Unica System+ incluye una amplia gama de productos, desde cajas de suelo y bases de escritorio hasta columnas y minicolumnas. Gracias a la estructura modular y a las múltiples opciones de montaje, los dispositivos se adaptan incluso a las ubicaciones más difíciles de la oficina. Es fácil de desmontar, actualizar y reubicar y, además, New Unica System+ proporciona una mayor flexibilidad tanto para los usuarios como para los instaladores Schneider Electric ha presentado New Unica System+, una gama de soluciones modulares y elegantes para potenciar al máximo la oficina moderna. Diseñados para ser fáciles de usar e instalar, los dispositivos New Unica System+ ayudan a maximizar la facilidad de uso del espacio de la oficina y a ahorrar tiempo en el montaje y la configuración.

Un sistema integral de suelo a techo

New Unica System+ abarca una amplia gama de dispositivos y accesorios:

Enchufes para el suelo: Dispositivos de enchufe de una sola toma, disponibles en dos formatos (cuadrado y redondo), para suelos de hormigón y suelos técnicos.

Dispositivos de enchufe de una sola toma, disponibles en dos formatos (cuadrado y redondo), para suelos de hormigón y suelos técnicos. Cajas de suelo: Cajas multifuncionales y personalizables, disponibles en tres tamaños: M, L, XL, y en dos acabados: plástico y metal; que permiten el montaje de los mecanismos mediante clipado directo sobre el marco bastidor, que es regulable en altura.

Cajas multifuncionales y personalizables, disponibles en tres tamaños: M, L, XL, y en dos acabados: plástico y metal; que permiten el montaje de los mecanismos mediante clipado directo sobre el marco bastidor, que es regulable en altura. Unidades de escritorio: Autónomas o modulares, disponibles en múltiples tamaños y varias configuraciones con varias opciones de montaje.

Autónomas o modulares, disponibles en múltiples tamaños y varias configuraciones con varias opciones de montaje. Columnas y minicolumnas: Personalizables con diferentes módulos funcionales y una gama de accesorios, fáciles de recablear según las necesidades.

Personalizables con diferentes módulos funcionales y una gama de accesorios, fáciles de recablear según las necesidades. Accesorios para la gestión de cables: Canal de suelo articulada, forros guía cables flexible, soportes adhesivos. Instalación y uso sencillo

"Reconociendo los desafíos que un espacio de trabajo actual plantea a los instaladores, hemos diseñado New Unica System+ como un sistema modular para una mayor flexibilidad de instalación", dice Jonathan Deloy, Industrial & Ergonomics Designer de Schneider Electric Design Lab Europe. "Cada pieza se ha desarrollado centrándose en detalles que agilizan el trabajo de los instaladores y hacen que su uso sea intuitivo"

Existen varias opciones de montaje: fijación con tornillos, o mordazas para mesa y fijación por clipado en columnas y minicolumnas, lo que facilita la instalación de los dispositivos New Unica System+. Gracias a la capacidad modular del sistema, los instaladores pueden cubrir una gran variedad de necesidades de los clientes.

Los módulos con funciones -incluidas las tomas de corriente, los cargadores USB, los cargadores inalámbricos, etc.- se pueden combinar y adaptar para crear soluciones a medida. Estos dispositivos pueden utilizarse a través de miniconectores tipo WIELAND y son rápidos de actualizar, reubicar o desmontar cuando sea necesario.

Los complementos adicionales, como por ejemplo los soportes para teléfonos y el almacenamiento para pequeño material de oficina, o las mesas para columnas y minicolumnas, permiten mejorar y personalizar aún más la funcionalidad del espacio de trabajo.

Estética Premium para interiores de vanguardia

New Unica System+ combina la innovación con un diseño moderno. La forma ergonómica de los dispositivos es sutil y minimalista, y la amplia gama de opciones, como los soportes para cables, las asas fáciles de usar y los patrones antideslizantes, añaden una comodidad adicional. La gama está disponible en dos colores, antracita y blanco, y dos acabados, aluminio y tela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.