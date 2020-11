La cooperativa Cione Grupo de Ópticas, preparada para superar los retos de 2021 Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 12:31 h (CET) La sociedad demanda, más que nunca, empresas que al mismo tiempo sean líquidas y sólidas, es decir, que tengan liquidez para adaptarse, casi en tiempo real, a las necesidades cambiantes en este contexto de la sociedad, pero al mismo tiempo cuenten con solidez, con un patrimonio que respalde su funcionamiento. Cione cuenta con ambas cualidades para afrontar con optimismo la crisis en 2021, como expuso en la presentación de negocio de la Asamblea, Miguel Ángel García, director general de la cooperativa Cione Grupo de Ópticas ha celebrado este fin de semana la Asamblea General Ordinaria, que este año se ha trasladado al mes de octubre por la pandemia. No ha sido la única novedad, puesto que, igualmente por las circunstancias, la Asamblea tenía lugar, por primera vez, en formato online para lo que la cooperativa se ha servido de la plataforma Cione University.

Miguel Ángel García, director general, se encargó de mostrar la actual situación de la cooperativa, y los objetivos a corto y medio plazo, puesto que en las actuales circunstancias de niebla que provoca el COVID19, es complejo iluminar la realidad económica con luces largas.

Una gestión ejemplar de la pandemia

En el contexto de crisis y de la pandemia, Cione siempre tuvo claro que debía generar valor al socio, ofreciéndole medidas económicas, formativas y nuevos servicios con las que proteger sus negocios. Sin lugar a dudas la más valorada ha sido la dilación en los pagos de cuotas y facturas. “Hemos logrado la financiación de hasta 15 millones de euros para los socios de Cione”, afirmó García. Pero han habido otras, como la liquidación trimestral, en lugar de cuatrimestral, de los euros Cione conseguidos por compras acumuladas, una más sencilla accesibilidad a rápeles y plan de fidelización, la creación del nuevo servicio de localización de ópticas y de envíos a domicilio del paciente, la puesta a disposición de los socios de sistemas de protección de EPIs o la campaña de establecimiento seguro disponible a primeros de mayo pensando en la reapertura, “antes que ninguna otra compañía del sector”, enfatizó el director general.

La gestión ejemplar de la pandemia ha logrado que, en la habitual consulta de la opinión de los socios, a través de la herramienta OPINAT, hayan puntuado a la cooperativa con el máximo histórico desde que se inició la consulta hace siete años. “Estos resultados, no sólo son una gran noticia para nosotros, sobre todo, también son un motor de ilusión que nos impulsa a seguir mejorando”, señaló. Entre los aspectos que más han valorado los ópticos de Cione están el crecimiento y la mejora del producto propio, las condiciones comerciales y la facturación centralizada.

Los números de Cione, a la cabeza del sector

García se refirió a que el COVID19 ha provocado una crisis económica y sanitaria sin precedentes, con un escenario macroeconómico poco halagüeño. El PIB español va a descender hasta en un 12,8%, siendo España el país de la zona euro más afectado. “Las reglas de juego han cambiado. Ahora la sociedad demanda, más que nunca, empresas que al mismo tiempo sean líquidas y sólidas, es decir, que tengan liquidez para adaptarse, casi en tiempo real, a las necesidades cambiantes en este contexto de la sociedad, pero al mismo tiempo cuenten con solidez, con un patrimonio que respalde su funcionamiento. Cione atesora ambas cualidades”, destacó.

García constató que, a pesar de las magnitudes negativas que muestra la macroeconomía, el sector óptico, “fundamentalmente por el comportamiento de los segmentos de monturas y de lentes oftálmicas, se está recuperando mucho mejor que otros”. Como efecto positivo del confinamiento, el director general de Cione, señaló que el uso abusivo de pantallas ha hecho que al consumidor plenamente consciente de la importancia de su salud visual.

Y si el sector óptico se ha comportado mejor que la economía española en general, los números de Cione están por encima de los del sector. Desde junio, las líneas de producto de almacén se han incrementado en un 12% por encima del mercado en todas las categorías del negocio de la óptica.

Un 2021 para la esperanza

Sobre el año 2021, el director general afirmó que la máxima de Cione será garantizar la liquidez y la solvencia de la cooperativa, priorizando para ello la inversión en proyectos que garanticen un retorno adecuado de esa inversión, y seguir construyendo una propuesta de valor de negocio, con el foco en el socio. “Seguiremos trabajando en aspectos como la excelencia en el servicio, la óptima relación surtido precio, en la excelencia en la atención, en generar nuevos servicios de valor, en una comunicación aún más eficaz, en la innovación en servicios digitales rentables, y en la simplicidad de lo que hacemos y que le proponemos al socio, que es lo más complejo”, aseguró.

En 2021 está prevista la consolidación de la marca CIONE, después del gran éxito que ha significado el primer lanzamiento de su línea de monturas. Un año después de su puesta en escena, más del 94% de los socios compran gafas de la marca. “Habrá tres nuevas colecciones cada año, y se ampliará la línea de complementos”, aseguró García a este respecto.

Sólo un mes después del lanzamiento en contactología de CIONE, aumenta significativamente el número de referencias consumidas por socio. En 2021, la marca llegará a las lentes oftálmicas, con nuevos lanzamientos, añadidos al de Cione by Prats. García anunció una potenciación de la línea de primer precio, FIRST, que, partiendo de las monturas, se extenderá a otras categorías.

Los tres grandes proyectos para 2021 serán el nuevo CRM, que permitirá a los socios de Cione intensificar la relación con sus pacientes e incrementar el flujo de negocio hacia sus ópticas, el nuevo portal de compras, y las nuevas funcionalidades y mejoras en My Cione On Line, la herramienta que muestra toda la relación de los socios con su cooperativa, en un solo panel.

Retransmitida en streaming gracias a la fortaleza tecnológica de la plataforma de formación Cione University, la Asamblea online de 2020 ha llegado a la comodidad de cualquier dispositivo de los socios de la cooperativa, sin que hayan perdido por ello su capacidad de participar en la toma de decisiones. “Debemos agradecer su labor al magnífico equipo de profesionales, tanto de nuestra propia casa como de 7Worlds, responsables del evento. Todo, hasta el último detalle, ha salido perfecto. Los socios de Cione así nos lo están ratificando en sus comentarios a través de las múltiples herramientas que les proporcionamos para que nos expresen sus opiniones”, dice Felicidad Hernández, directora de Comunicación de Cione.

Los proyectos con los que la cooperativa afronta el año 2021, la confianza de los socios en la gestión de la crisis derivada de la pandemia que está llevando a cabo Cione, con los mejores datos del sector después de la apertura tras el confinamiento, y su condición de empresa líquida, con la capacidad para adaptarse, casi en tiempo real, a las necesidades cambiantes en este contexto de la sociedad, pero al mismo tiempo sólida, con un patrimonio que respalda su funcionamiento, “invitan al optimismo en la consecución de las metas marcadas, de cara al 2021”, termina Miguel Ángel García.

