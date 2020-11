Franquicia infantil Atico30 Kids: Valoraciones y opiniones Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 11:59 h (CET) En estos momentos de incertidumbre, son muchos los trabajadores que han perdido su empleo y optan por el autoempleo como nueva forma de ganarse la vida. La modalidad de franquicia cobra protagonismo entre los emprendedores al tratarse de una forma de negocio más segura. Las franquicias de moda infantil son una opción que muchos valoran positivamente y tienen en cuenta para iniciarse en el mundo empresarial La crisis del coronavirus, una de las más grandes de la historia, está llevando al paro a miles de trabajadores. Todos ellos, al igual que ocurrió en la crisis del 2008, tendrán que buscar una manera de seguir adelante laboralmente. ¿Y qué es lo que opinan los trabajadores que se ven afectados por esta situación? La alternativa que muchos valoran es la del autoempleo, pero no solo eso, si no hacerlo bajo la modalidad de franquicia, una apuesta más segura en tiempos de crisis.

Los emprendedores valoran la opción de la franquicia como una de las más ventajosas en momentos de incertidumbre. Pero no solo es una valoración de los propios consumidores; según un estudio elaborado en este año 2020 por la propia Asociación Española de Franquiciadores, durante el año anterior el sector franquicias creció en más de un 10%, dando trabajo a más de 20.000 personas solamente en ese año y se prevé que el sector suba considerablemente a lo largo del próximo 2021.

Uno de los sectores más beneficiados por considerarse bien de primera necesidad para sus clientes, lo constituyen las franquicias de moda infantil. Toda persona que cuente con niños en su entorno es consciente de la rapidez de su crecimiento y de la necesidad de renovar armario, especialmente cuando éstos son más pequeños, momento de la vida en la que la ropa se les queda pequeña en cuestión de meses y necesitan prendas nuevas.

Atico30 Kids, una de las franquicias de moda infantil más actuales, es consciente de todo ello y ofrece entre su amplio catálogo una variedad de prendas infantiles que abarcan desde la primera puesta hasta los 16 años, momento en que el niño ya es considerado adulto. Para este caso, además, la marca ofrece una modalidad alternativa enfocada al público adulto, de moda mujer y hombre bajo el nombre de Atico30.

¿Qué ventajas ofrece una franquicia como Atico30 Kids?

El riesgo comercial y financiero es mucho menor para el emprendedor. Al tratarse de negocios puestos en funcionamiento con anterioridad, el hecho de invertir en Atico30 supone que el riesgo disminuya sustancialmente, ya que las primeras pruebas se han llevado a cabo con éxito, corroborando que el desarrollo del negocio funciona.

para el emprendedor. Al tratarse de negocios puestos en funcionamiento con anterioridad, el hecho de invertir en Atico30 supone que el riesgo disminuya sustancialmente, ya que las primeras pruebas se han llevado a cabo con éxito, corroborando que el desarrollo del negocio funciona. Apoyo y soporte . Al contrario de lo que ocurre cuando se emprende de manera independiente, al hacerlo mediante el sistema de franquicia, el franquiciado de Atico30 Kids, así como el de Atico30, dispone de asistencia en las cuestiones derivadas del negocio al que poder recurrir. El soporte que se ofrece es diario.

. Al contrario de lo que ocurre cuando se emprende de manera independiente, al hacerlo mediante el sistema de franquicia, el franquiciado de Atico30 Kids, así como el de Atico30, dispone de asistencia en las cuestiones derivadas del negocio al que poder recurrir. El soporte que se ofrece es diario. Recursos, técnicas de marketing y ventas . La franquicia transmite al franquiciado una serie de conocimientos esenciales y que mucha gente desconoce a la hora de conseguir clientela, publicitarse y vender. Eso permite al emprendedor desarrollarse aún más y conseguir unas metas que, sin ese conocimiento serían mucho más complicadas de alcanzar. Los expertos tienen la firme opinión de que este es uno de los puntos más importantes.

. La franquicia transmite al franquiciado una serie de conocimientos esenciales y que mucha gente desconoce a la hora de conseguir clientela, publicitarse y vender. Eso permite al emprendedor desarrollarse aún más y conseguir unas metas que, sin ese conocimiento serían mucho más complicadas de alcanzar. Los expertos tienen la firme opinión de que este es uno de los puntos más importantes. El beneficio de una imagen de marca . Uno de los problemas con los que el pequeño emprendedor se encuentra es la dificultad para crear imagen de marca. La franquicia Atico30 Kids ya dispone de la suya propia. Con establecimientos tanto de su marca infantil, como de su homóloga en versión adulto, Atico30 , recorriendo el país, la marca es conocida en muchos puntos de España. Además, su presencia en redes sociales y publicaciones diferentes medios de comunicación hacen de ella una opción idónea para abordar el mercado con seguridad.

. Uno de los problemas con los que el pequeño emprendedor se encuentra es la dificultad para crear imagen de marca. La franquicia ya dispone de la suya propia. Con establecimientos tanto de su marca infantil, como de su homóloga en versión adulto, , recorriendo el país, la marca es conocida en muchos puntos de España. Además, su presencia en redes sociales y publicaciones diferentes medios de comunicación hacen de ella una opción idónea para abordar el mercado con seguridad. Exclusividad de zona . Uno de los aspectos más valorados. El franquiciado posee la seguridad contractual de que ninguna otra tienda, dentro de la red de franquicias Atico30 Kids, se ubicará en una zona cercana que constituya un riesgo para él. Esto es especialmente importante cuando la marca se encuentra en pleno proceso de expansión, como es el caso.

. Uno de los aspectos más valorados. El franquiciado posee la seguridad contractual de que ninguna otra tienda, dentro de la red de franquicias Atico30 Kids, se ubicará en una zona cercana que constituya un riesgo para él. Esto es especialmente importante cuando la marca se encuentra en pleno proceso de expansión, como es el caso. Ventajas económicas en las compras . O lo que es lo mismo: comprar más barato. Las cadenas tienen el beneficio de comprar en grandes cantidades, lo que abarata considerablemente el coste del producto.

. O lo que es lo mismo: comprar más barato. Las cadenas tienen el beneficio de comprar en grandes cantidades, lo que abarata considerablemente el coste del producto. En definitiva, la gran ventaja de pertenecer a una marca radica en que el franquiciado obtiene todos los beneficios de una empresa grande, sin perder su condición de pequeña empresa, por lo que puede aprovecharse de ambos aspectos. ¿Qué es lo que más se valora en una franquicia?

El primer punto que tiende a buscar el emprendedor en una franquicia es que sea de bajo coste, que las condiciones de contrato sean aceptables y que ofrezca seguridad.

Atico30 y Atico30 Kids, la primera centrada en la moda mujer y hombre, y la segunda enfocada en el niño, valoran estos aspectos como esenciales y los añaden a los puntos clave que ofrecen a sus asociados:

Son franquicias de bajo coste, que no exceden los 15.000€ de inversión total.

Ofrecen unas condiciones ventajosas que se alejan del antiguo concepto que se tenía de franquicia: sin pagos mensuales, penalizaciones u obligaciones imposibles. Por ello, las opiniones de sus clientes son excelentes.

Transmite al franquiciado la seguridad de una marca consolidada y conocida en el mercado, con repercusión en internet y que hace más fácil la búsqueda de clientes y la venta de artículos. Todos estos aspectos son clave a la hora de decidirse a dar el paso y emprender en estos momentos de crisis.

Para que un negocio llegue a buen puerto de manera segura, una de las opciones que más se valora entre los emprendedores es la opción de franquicia, porque no se trata únicamente de una marca o un producto, si no que brinda un formato de negocio que ya ha sido establecido antes de que el emprendedor comience su aventura y que tiene un objetivo común con el franquiciado: lograr crecer económica y personalmente.

Atico30 Kids, así como su otra versión, Atico30 engloban todos estos puntos en una marca y la ofrece al emprendedor, sabedor de que juntos podrán lograr ese crecimiento que tanto se valora en el mundo de los negocios hoy en día.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.