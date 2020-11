El All-Star de League of Legends se disputará online entre el 18 y 20 de diciembre Comunicae

viernes, 6 de noviembre de 2020, 11:38 h (CET) Riot Games presenta un nuevo formato dividido en dos: Promesas emergentes y Duelo de superestrellas. Las votaciones del All-Star, patrocinadas por Alienware, se llevarán a cabo del 9 al 16 de noviembre. La mayoría de las partidas del All-Star contarán con un premio benéfico a las organizaciones que escojan los equipos Llega el momento de poner el punto final a la temporada competitiva de League of Legends con el último torneo del año, el All-Star 2020, en el que compiten jugadores profesionales, exprofesionales e influencers de varias regiones. Riot Games ha anunciado que este año se disputará de manera online entre las distintas regiones que participan.



En esta edición, aprovechando que los jugadores estarán desde sus casas o estudios regionales, el formato del torneo se dividirá en dos partes: Promesas emergentes y Duelo de superestrellas.

: El viernes 18 de diciembre estará plagado de enfrentamientos entre regiones vecinas, en las que las regiones más pequeñas intentarán plantar cara a la potencia más cercana. Los equipos estarán formados por los mejores jugadores profesionales, según las votaciones de los fans. Duelo de superestrellas: Los días 19 y 20 de diciembre participarán tres superequipos de la LCK (Corea del Sur), LCS (Norteamérica), LEC (Europa) y LPL (China). El sábado, la LCK y la LPL se adueñarán del escenario virtual, mientras que la LCS y la LEC jugarán el domingo. Además, se celebrará una competición especial 1v1 de Red Bull en cada una de estas cuatro regiones. La primera retransmisión se llevará a cabo el día 18, mientras que las semifinales y la final se retransmitirán los días 19 y 20.



Como novedad, este año la mayoría de las partidas del All-Star contarán con un premio benéfico a las organizaciones que escojan los equipos. Asimismo, el aspecto de Ornn bosque ancestral estará disponible en la tienda de League of Legends por 1350 RP a partir del 17 de diciembre, y el 100 % de los beneficios recaudados con su venta se destinarán al RiotGames Social Impact Fund de ImpactAssets.



Desde Riot Games, aseguran que están trabajando para que la latencia sea la menor posible en todos los enfrentamientos. Para ello, están colaborando estrechamente con las diferentes regiones para seleccionar los servidores mejor ubicados para cada partida individualmente, de forma que se pueda optimizar la latencia lo máximo posible en estas circunstancias.



En cuanto a las votaciones del All-Star, este año se llevarán a cabo del 9 al 16 de noviembre. En esta ocasión, se podrá votar a un jugador profesional de cada rol en todas las ligas. Más información en lolesports.com

