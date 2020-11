3.582 km en moto de agua limpiando la costa de plásticos de Portugal a Italia Lucas del paso es uno de los 18 españoles que figuran en la recién estrenada edición 2021 del Libro Guinness de los Récords Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de noviembre de 2020, 03:35 h (CET) El 16 de septiembre de 2019, este abogado salouense comenzaba su aventura: partía de Sagres (Portugal), para seguir durante 3.582 kilómetros por la costa hasta acabar el 2 de octubre en la playa italiana de Saprese. Ni el viento, ni las olas, ni los momentos más difíciles e imprevistos le hicieron abandonar su propósito: lograr un récord Guinness a lomos de su moto acuática, llevando a cabo el viaje más largo a mar abierto en aquabike sin asistencia y lo más importante... por una buena causa. La marca anterior no era poca cosa (3074 km en 40 días), pero Lucas ha logrado hacer 508 kilómetros más en menos de la mitad de tiempo.

Sin embargo, lo que engrandece de verdad la hazaña es, en primer lugar, lo que Del Paso ha ido haciendo durante todo el trayecto: limpiar el mar y las playas que visitaba de plásticos y otros residuos contaminantes, no sin dar buena de fe ello a través de redes sociales, donde los usuarios han podido ser testigos de este intrépido y comprometido viaje. Con el objetivo de concienciar sobre la emergencia medioambiental que atravesamos y de invitar a la gente a practicar un consumo responsable y tomar cartas en el asunto, Lucas consiguió retirar hasta 230 kg de basura que ya no acabará en los océanos ni en nuestros paisajes.



Además, puestos a convertir la ocasión en algo especial, ¿qué mejor que aprovecharla para poner un granito de arena a otro de los grandes problemas medioambientales en la actualidad? Por eso, una vez finalizada la aventura, tras calcular la huella de carbono que supone la travesía, a finales del pasado año se realizó una importante donación a la organización Bosques Sostenibles para plantar 100 nuevos árboles y contribuir a la reforestación de zonas especialmente afectadas.



Con todo esto, Lucas ha conseguido figurar en las páginas de la recién estrenada edición del libro Guinness de los Récords, pero también dar por satisfecho otro de sus objetivos: haber recaudado fondos para la Fundación Aladina, que brinda un apoyo integral a niños y adolescentes con cáncer, así como a sus familiares.

