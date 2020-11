La Biblioteca Nacional amplía su archivo con una colección dedicada al Covid-19 Más de 5.000 sitios web y 50TB de información sobre la pandemia con noticias, iniciativas ciudadanas, campañas de sanidad, etc. Guillermo Peris

@guillermoperis

viernes, 6 de noviembre de 2020, 03:28 h (CET) La colaboración de la Biblioteca Nacional de España con las bibliotecas regionales de las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, hacen posible una de las colecciones de sitios web más importantes del momento.



La historia, la cultura, la sociedad de nuestro tiempo se escribe, hoy, en Internet, en páginas web, en comentarios de Twitter, en artículos de Facebook, en posts de blogs… y es una documentación indispensable para los investigadores e historiadores del futuro. Ellos serán los que escriban sobre cómo la pandemia asociada al virus COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, nuestro modo de relacionarnos, las normas sociales, las reglas políticas o las estructuras económicas.

Un proyecto colaborativo al servicio de la investigación



La BNE comenzó a seleccionar sitios web sobre la aparición y propagación del Coronavirus a mediados de febrero de 2020, respondiendo al llamamiento del Consorcio Internacional para la Preservación de Internet (IIPC). Pero ante el empeoramiento de la situación, inició su propia colección, mucho más exhaustiva, el 10 de marzo.

Gracias a la colaboración con las bibliotecas regionales se realizan de manera periódica recolecciones selectivas de páginas web con robots rastreadores que recorren las URL seleccionadas previamente y guardan todo lo que encuentran enlazado. Así, sitios que de otra manera desaparecerían cuando pase la crisis, ya forman parte de una de las mayores fuentes de información sobre el COVID-19.

La colección cuenta ya con más de 5.000 sitios web, unos 50 Terabytes de información, con páginas oficiales (organismos públicos, partidos políticos, medios de comunicación…), sitios surgidos de iniciativas ciudadanas y vecinales, actividades para hacer en familia, memes… más de mil perfiles y temas de redes sociales. A esta selección se añaden vídeos, ruedas de prensa, campañas de sanidad nacionales y regionales, entrevistas a virólogos y científicos… Para la BNE ha sido especialmente importante la ayuda del Departamento de Música y Audiovisuales, que ha facilitado más de 700 sitios web con una amplia selección de audios y videos, musicales, cuentos… creados durante la pandemia y que versan sobre el coronavirus.

Esta información se podrá consultar en la Biblioteca Nacional y las bibliotecas autonómicas a través de openwayback, una particular máquina del tiempo que te lleva a los sitios tal y como aparecen en la web “viva”. Como los titulares de los derechos de todo ese contenido son sus creadores o autores, las bibliotecas solo pueden la consulta en sala, en unos ordenadores específicos y dentro de nuestras instalaciones y las de las bibliotecas autonómicas.

El Archivo de la Web Española en la BNE



Lo que se publica en Internet, información especialmente efímera, es objeto de conservación desde 2009. La BNE, por ley, tiene la finalidad de conservar este patrimonio documental español (blogs, foros, documentos, imágenes, vídeos, etc), para que no se pierda, y garantizar el acceso al mismo.



El Archivo de la Web Española es un proyecto en el que colaboran la BNE y los centros de conservación de las comunidades autónomas, para la recolección y conservación de sitios web (albergados en el dominio .es, así como en otros dominios y subdominios genéricos .com, .edu, .gob, .org, .net, etc.). Éstos se archivan gracias a un software «recolector» llamado Heritrix, que navega por la web pinchando en todos los enlaces y guardando todo lo que encuentra a su paso (imágenes, texto, video, audio…).

Debido al enorme tamaño de Internet y a los medios tecnológicos de los que disponemos actualmente, para guardar la mayor cantidad posible de información web, la Biblioteca Nacional de España combina recolecciones masivas y selectivas, como hacen otras bibliotecas nacionales del mundo. La BNE ha realizado ya varias recolecciones selectivas sobre acontecimientos relevantes para la historia y la cultura españolas, como la muerte de Adolfo Suárez, la abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI, y todos los procesos electorales desde 2014, entre otros.

