​Jesucristo es un Cerdo "Padre vuestro, aléjate, ya resonó demasiado tu nombre" Ángel Padilla

viernes, 6 de noviembre de 2020, 02:57 h (CET)

LA SEÑAL DE LA CRUZ

Por la señal de las Santas Ramas verdes, De la política y el Capital líbranos Señora, Madre nuestra. En tu nombre Madre Flores Madre Hierba, y de tus hijos los animales: Amen.



JESUCRISTO ES UN CERDO

Jesús es un cerdo, buen amigo cristiano. Sal de la iglesia y dirígete al matadero. Salva de la cruz al cerdo que matarán por una gula tuya, tú eres Roma, aún estás a tiempo, cristiano, Judas. Jesucristo es un cerdo.



AVE MARÍA

La suerte te salve, María ave, la bala del cazador vuelva a su pecho. Bendita es la venganza de la vida contra sus opresores. Santa águila María, caga bien las plazas humanas y huye. Ahora y en la hora de nuestro levantamiento Unido. Pateamos puertas.



GLORIA

Gloria a las elevadas banderas Negras y a los Incendios. Muerte para que la Vida: como era al principio. Sangre y dolor para luego los galopes celestes.



EL PADRE NUESTRO

Padre vuestro, aléjate, ya resonó demasiado tu nombre, no eres bienvenido en esta casa reconquistada. Cuando la libertad sea en la tierra como en el cielo tú serás por fin el que no tenga pan en las manos porque fue luengo el tiempo en que lo repartiste mal -o no lo diste-, ahora ante mi antorcha Arde.



AL ÁNGEL CUSTODIO



Toro de Dios, tú eres mi custodio, pues la ciega bondad libertaria que me condujo a ti, para sacarte del matadero también me dio una visión y tú, con tus ojos hoy cambiados ilumíname, hazme ver tus blancas dehesas, tú eres el custodio Dios con astas.



AL ÁNGEL DE LA GUARDA



Caballo sin jinetes, hoy ya sobre la montaña añil abres alas. Soltamos tus riendas en la noche y en el día, unicornio. Tu alegría azul en la noche me dé fuerza y valentía para al alba, yo, seguir abriendo establos.



EL CREDO



Creo en un sólo Mundo, el Libre. La libertad otorga inteligencia, la inteligencia, bondad. Creo en una sola palabra: Respeto. No en Jesucristo ni en ningún personaje de libro. Creo en ti Natura, creo en ti Gaia, tu verdad es más sagrada que cualquier ficción creada por los hombres para no asumir sus males, viven dormidos, Nosotras jardineras de la hierba que ellos quemaron, Nosotros sembradores de los dorados manzanos que ellos nos robaron. Ayudo a la revuelta para la salida de los animales de todos sus claustros y la vida del mundo futuro, la superstición os hace odiar, vecinos. Y sólo lo cierto, lo que se puede tocar -y respetar- les permitirá, vecinos, que Amen.



YO CONFIESO



Yo confieso ante la Vaca estabulada, y ante vosotros, hermanos enfermos de gula que empujaré palabra y hecho para que salgan las vacas de su infierno. Yo también fui esclavista cuando viví engañado (hoy, no). Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a mis clanes ácratas que reduzcan a carbón toda estatua estúpida y otorguemos días a ojos sintientes en sombra. Por los encerrados lejos del Cielo: Luchemos. Por la señal de las Santas Ramas nuevas, De la política y el Capital líbranos Señora, Madre nuestra. En tu nombre Madre Oleajes Madre SinParedes, y de tus hijos los animales: Martilleen. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Sócrates y la moral Desde la perspectiva socrática se puede plantear que existe la posibilidad de llegar a un convencimiento verdadero que sea aceptado por varias personas El desafío: ETA “Un Pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro. Es un pueblo seco” ​Jesucristo es un Cerdo "Padre vuestro, aléjate, ya resonó demasiado tu nombre" Identificación distanciada ​A lo largo de la vida, un mismo individuo saca a relucir actitudes identitarias diferentes, según lo requiere su adaptación a cada situación Ser antimonárquico en España El pasado 30 de octubre, D. Ignacio Campos, fiscal de la Sala 2ª del TS, expresa que le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I, según el art. 56.3 de la Constitución