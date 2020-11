DOMICILIALO – Más de 2.000 comercios registrados en la plataforma de pagos recurrentes Comunicae

jueves, 5 de noviembre de 2020, 14:33 h (CET) Domicilialo alcanza la cifra de 2.000 comercios registrados desde 2017. Domicilialo, es una startup fundada en España en 2017 por María Teresa Rollón y Carlos Sureda. Domicilialo, permite a comercios, asociaciones y autónomos cobrar de forma recurrente por tarjeta o domiciliación bancaria, así como, generar sus facturas automáticamente Este año 2020, en Domicilialo han mejorado la experiencia de domiciliación bancaria y emisión de recibos incluyendo nuevas funcionalidades en su plataforma de domiciliación bancaria. Han añadido los pagos recurrentes por tarjeta, manteniendo las ventajas de la domiciliación bancaria. Esto ha hecho que, en un año marcado por la crisis de la COVID, hayan podido crecer y batir todas sus cifras. En el año 2020 ya han superado en más de un 20% los registros del año anterior.

En cuanto a usuarios registrados desde marzo de 2018, han alcanzado la cifra de 2.000 comercios, asociaciones y autónomos. En septiembre de 2020 superaron los 20 millones de euros en recibos emitidos a más de 16.000 deudores.

Esperan terminar el año 2020 con un total de recibos emitidos desde el inicio de 92.350, con un incremento sobre el año anterior de un 29%.

El funcionamiento es muy sencillo, el comercio crea un pago recurrente y envía un link al cliente. Una vez el cliente ha rellenado el formulario con sus datos y firma el mandato SEPA, Domicilialo se encarga de enviar la factura, emitir el recibo, cobrar el importe adeudado y transferirlo en tan solo 3 días a la cuenta bancaria del cliente. Este proceso ahorra más de un 80% del tiempo que se dedica a la gestión de los cobros.

A diferencia de los bancos, no es necesario enviar ficheros SEPA XML. Además, integran la firma del mandato de forma online, lo custodian y programan las presentaciones de los recibos, junto con la factura asociada. En todo momento el comercio recibe notificaciones del estado de sus cobros, así como las devoluciones que haya de recibos. Tienen un sistema novedoso que permite la re-emisión de los recibos en caso de que venga devuelto por falta de saldo, quitando mucho trabajo de gestión a sus clientes.

Además, ofrecen a sus clientes los pagos recurrentes por tarjeta. Este sistema envía al deudor un enlace para guardar su tarjeta, una vez ha introducido los datos, Domicilialo se encarga de cobrar automáticamente según el plan de pagos configurado por el comercio. Incluyen un sistema en el que el cliente hacer un seguimiento de tus cobros, guardar notas, incluir productos, etc... Para ver cómo funciona la plataforma para emitir recibos automáticamente, se puede acceder desde aquí.

Domicilialo ofrece de forma gratuita un sistema sencillo de facturación en la nube. Este sistema permite crear a los comercios todo tipo de facturas y enviarlas a sus clientes. También pueden programar las facturas de forma recurrente para que se envíen periódicamente.

En el próximo año centrarán sus esfuerzos en mejorar la plataforma, y así, ofrecer más servicios a sus usuarios. En el año 2021 esperan llegar a la cifra de 3.500 comercios registrados e iniciar la expansión en el año 2022 al mercado alemán. En el mercado alemán, una gran parte de los pagos se hace a través de domiciliación bancaria y creen que pueden aportar un valor añadido que actualmente no existe.

En la actualidad, ofrecen un programa para colaboradores por el cual, si un colaborador lleva a un comercio a Domicilialo, se puede llevar hasta el 25% de los ingresos de las cuotas cobradas a dicho comercio. Cualquier autónomo o empresa puede ser colaborador. Para ello, solo hay que inscribirse en esta página.

Para más información, esta es la página de la empresa: https://www.domicilialo.es.

